La flor roja – Alice Rohrwacher

◆ Tradujimos con la directora Luciana Fina invento del amor, Un poema portugués escrito por el poeta caboverdiano Daniel Felipe durante la dictadura de Antonio Salazar. Invención Prohibido por la censura, Felipe fue perseguido y torturado. No tuvo tiempo de ver el fin de la dictadura porque murió en 1964 a la edad de 38 años. Sus palabras inflamaron los corazones revolucionarios de los portugueses diez años después de su muerte. En el poema, un gobierno tiránico intenta detener una peligrosa epidemia de amor: cierra escuelas, bloquea el tráfico e intenta atrapar a los dos amantes fugitivos que están propagando la terrible y gentil enfermedad que eventualmente conquistará a todos. El 25 de abril de 1974, una revolución pacífica puso fin al régimen fascista más largo de Europa, que había estrangulado a Portugal durante cuarenta y ocho años. Este día también fue elegido en honor a la liberación de Italia. Soldados, estudiantes y trabajadores marcharon juntos contra el régimen y, como señal de no violencia, colocaron claveles rojos en los cañones de sus rifles. Existen muchos mitos sobre la causa de los claveles rojos. Me gusta imaginar que es una referencia al poema Filipenses, en el que un niño enamorado de repente pide una flor roja y llora desesperado porque se la niega. Es la flor que anuncia la inevitable e inminente epidemia del amor. En todos los rincones de la ciudad en cada rincón de la ciudad.