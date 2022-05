desde Michel Fariña

La guerra ha exacerbado la crisis: los cultivos están en peligro, el comercio por vías terrestres es imposible

arma de girasol

Según Moscú, el error Sanciones occidentales. La agricultura rusa no va mal. Si los invasores pueden impedir la siembra de girasoles para los campesinos ucranianos en la región ocupada de Kherson, argumentando que cosechas tan altas darán cobijo a la resistencia, al menos este verano las cosechas de los agricultores rusos estarán garantizadas. Y el mercado existe: los países que obtendrán la mayor cantidad de trigo de Moscú serán Egipto, Irán, Turquía y Siria. El gobierno ucraniano acusa a los opositores de incautar (robar) 500.000 toneladas de grano de los silos de los territorios ocupados para alimentar el comercio de alimentos desde Crimea a regímenes amigos (como el régimen de Damasco). A medio plazo, no habrá rosas ni siquiera para la agricultura rusa: el año pasado el Estado de Putin gastó 870 millones de euros en pesticidas y 410 millones de euros en semillas (la mayoría de la Unión Europea). En todo caso, El trigo ruso no se utilizará en todo el mundo para compensar la falta de trigo ucraniano.