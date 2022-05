Reino Unido recibe a mujer ucraniana que huyó de la guerra: deja a su esposa por una nueva vida

cuando tony garnettEl guardia de seguridad de 29 años decidió unirse al Programa de Apoyo a los Refugiados de Ucrania del gobierno del Reino Unido y nunca hubiera imaginado que su vida cambiaría para siempre. “Comenzó con el deseo de hacer lo correcto y ayudar a alguien, hombre o mujer. Pero fue Sophia quien llegó a mi vida y eso es algo por lo que siempre estaré agradecido”, dijo el niño al tabloide británico. el sol. Entre él y el joven de 22 años que se escapó de grupoEn una ciudad del oeste de Ucrania, fue amor a primera vista y Garnett decidió dejar a su esposa y sus dos hijas para construir una nueva vida con ella.

Él dijo: “Tan pronto como lo vi, me gustó”. sofía karkadem Recuerda el día que entraste por primera vez en la casa de Garnett en Bradford, al norte de Inglaterra. Tony y su esposa Lorna le dieron la bienvenida a la niña el 4 de mayo después de esperar semanas por una visa del Reino Unido. Según Garnett, el proceso de solicitud para el programa de apoyo estatal fue bastante largo, por lo que decidió recurrir a las redes sociales. Conoció a Sophia en Facebook y desde allí decidió convertirse en su patrocinador. Un sistema que permite a los británicos acoger a refugiados ucranianos aunque no existan lazos familiares con ellos.

Hace sesenta años, mi abuelo huyó de Rusia para comenzar una nueva vida en el Reino Unido. Sin la ayuda de otros, nunca lo hubiera logrado. Garnett dijo que solo quería ayudar, pero las cosas dieron un “giro inesperado”. Los dos pasaron tardes enteras charlando en el sofá, mientras veían la televisión con subtítulos en ucraniano, fueron juntos al gimnasio y luego se sentaron en el auto hablando.

“Nada más sucedió al principio, pero todo comenzó a generar discusiones”. Lorna, molesta con el vínculo y la complicidad que surgió entre ellos, admitió que ya no podía soportar la idea de ver a la niña en su casa. “Le dije a Lorna: ‘Si tú te vas, yo también me iré'”. Sabía que no podía dejarlo y de repente me pareció un juego de niños. Empacamos y nos mudamos a la casa de mis padres.

Juntos, Tony y Sophia buscan un nuevo hogar y quieren solicitar una visa permanente para la niña que huyó de la guerra en Ucrania. “Fue todo muy rápido, pero esta es nuestra historia de amor. Sé que la gente pensará mal de mí, pero sucede. “Pude ver lo infeliz que estaba Tony”, dijo el joven de 22 años.