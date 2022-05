El presidente estadounidense habló sobre la situación en el Pacífico durante su visita a Japón, en lo que parece ser un cambio en la política de ambigüedad estratégica. Invertir la Casa Blanca: Nuestra política es la misma. Beijing: Washington no subestima nuestra determinación

La política de Washington hacia Taiwán se caracteriza por la llamada La doctrina de la ambigüedad estratégica : armar al aliado (sin reconocerlo como gobierno soberano), y enviar su flota a exhibir la bandera en el Estrecho de Taiwán, pero Sin decir explícitamente si Estados Unidos iría a la guerra para resistir la invasión.. La estrategia era evitar que Taiwán se declarara independiente, lo que casi con seguridad provocaría un ataque chino, mientras que al mismo tiempo desalentaba la interferencia de Beijing. No es la primera vez que el presidente hace declaraciones sobre Taiwán menos cautelosas que sus predecesores: el pasado octubre anunció que Estados Unidos protegería a su aliado de un ataque chino, y tras su intervención la Casa Blanca anunció inmediatamente su estrategia. no cambio.

Estados Unidos está comprometido a respetar la política de “una sola China”, pero esto Esto no significa que China pueda tomar Taiwán por la fuerza.Biden dijo nuevamente, dejando en claro que mi expectativa es que esto no suceda. Estamos en contra de cualquier cambio en la situación por la fuerza. La paz y la estabilidad deben mantenerse.

Eso dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Washington Dispuesto a usar la fuerza para defender Taiwán Y eso, junto con otros países, está trabajando para hacer precisamente eso. China no invade Taiwán. Beijing respondió a través del Departamento de Estado que Estados Unidos No deberían defender la independencia de Taiwán ni subestimar la determinación de China.

casa Blanca

Una vez más, la Casa Blanca aseguró -al final de la rueda de prensa de Biden- que la política estadounidense no había cambiado, y parecía presagiar un escenario más parecido al ocurrido en Ucrania: no una intervención militar directa, sino el suministro de armas, inteligencia y capacitación.

Un miembro de la administración dijo que el presidente reiteró nuestra política sobre la postura de “una sola China” de Beijing y nuestro compromiso con la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Biden también reiteró nuestro compromiso de proporcionar a Taiwán los medios militares para defenderse, como se describe en la Ley de Relaciones con Taiwán.

Biden -quien también ha dicho que está considerando eliminar algunos aranceles a China- también vinculó las acciones de Occidente contra Rusia para invadir Ucrania con una cuarta parte del Pacífico, explicando que una de las razones por las que era importante que Putin pagara un alto precio por la barbarie de Beijing está observando la reacción del mundo y las condiciones económicas impuestas a Moscú. ¿Qué señal envía esto a China? preguntó el presidente de los Estados Unidos.

Estrategias del Indo-Pacífico

a finales de abril, Como informó hace 20 días el Financial TimesSe llevó a cabo una reunión de emergencia en Beijing en la que las autoridades financieras establecieron una estrategia para evitar que las sanciones que Estados Unidos quisiera afectaran a los bancos chinos. Si China ataca a Taiwán, Separación de las economías china y occidental Será mucho más difícil que eso para la economía rusa, dijo una fuente al Financial Times, porque la huella económica de China afecta a todas las partes del mundo. Sin embargo, algunos banqueros presentes cuestionaron si Washington era realmente capaz de cortar los lazos económicos con China, siendo Beijing la segunda economía más grande del mundo. Será cuestión de destrucción mutua garantizadaComo en el caso de la guerra nuclear, dijo Andrew Collier, director gerente de Orient Capital Research Hong Kong.

Unas horas antes de los comentarios de Biden, el ministro de Relaciones Exteriores de Beijing, Wang Yi, condenó enérgicamente la estrategia de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y dijo: Condenado a fracasar.

Según China, el Marco Económico Indo-Pacífico (Ipef: The Ambicious Plan for Investment and Strengthening of Trade Relations in the region lanzado por el presidente estadounidense Biden en Tokio que incluye, además de Estados Unidos, Australia, Brunei, India, Indonesia (Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam) se convierte en una herramienta política de Estados Unidos para proteger su hegemonía económica regional y excluir deliberadamente a ciertos países. Sentido Contrario.

Lo que es particularmente peligroso es que Estados Unidos está jugando la “carta de Taiwán” y la “carta del Mar Meridional de China” para causar estragos en la región. Los hechos demostrarán que se trata de una estrategia para dividir, incitar al enfrentamiento y socavar la paz. Aquellos que intenten aislar a China con cualquier estructura, al final se aislarán. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha precisado que Taiwán no forma parte de la IPEF pero que Estados Unidos pretende profundizar los lazos económicos con la isla.

El artículo se está actualizando…