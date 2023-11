¿Quiénes son los “BRICS Plus” y hacia dónde quieren llegar? El grupo que desafía a las democracias del G7 | Melina Gabanelli

La sugerencia de Lola.

Además, los chinos han desarrollado una plataforma bancaria.En cooperación con Tailandia, Hong Kong Y Los Emiratos Arabes Unidospara ser utilizado como alternativa RápidoEs el sistema más utilizado por las entidades de crédito globales para regular los pagos financieros y comerciales. Sin embargo, la actividad de Beijing enfrenta una fuerte resistencia entre sus socios BRICOS. India Y IndonesiaPor ejemplo, ya han declarado que no están interesados ​​en reemplazar el dominio del dólar por el dominio del yuan. He aquí, entonces, el segundo posible desarrollo de la “desdolarización”, como explicó el presidente brasileño lola“Cuando comerciamos entre nosotros, podemos hacerlo fácilmente utilizando nuestras propias monedas, por lo que no necesitamos recurrir al dólar”. Pero este esquema puede tener un impacto limitado en el mapa del comercio global. A menos que el comercio mutuo entre todos los países BRICS aumente significativamente. Empezando por el que hay entre los dos gigantes: Porcelana Y India. En 2022, el tráfico entre ambos países aumentó un 8,2%, alcanzando un umbral $135,9 mil millones. Pero las principales rutas comerciales todavía pasaban por Estados Unidos Y para el oeste. Hay dos datos que apuntan al 2022: el intercambio entre Estados Unidos de América Y India era igual a $191,8 mil millones; El que esta entre Estados Unidos y China Incluso para 758,4 mil millones. Por lo tanto, después de comprobar los hechos, los BRICS no están en condiciones de prescindir de él. Estados Unidos Y deel oesteSus productos, tecnologías y principal moneda de referencia, el dólar.