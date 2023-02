El multimillonario dueño de 2 pares de zapatos que alimenta a la juventud nigeriana – Corriere.it

El multimillonario frugal

Peter Opie, la tercera rueda, ha mostrado un bagaje tan frugal como su reputación: un multimillonario licenciado en filosofía adinerado en un negocio de importación (desde frijoles hasta champán) que hizo campaña sin mensajero, arrastrando su maleta. Obi dice con orgullo que prefiere los trajes de $200 a los de $4,000 de otros deportes. Cuatro años después de su mandato como gobernador del estado de Anambra en el sureste, no ha dejado las arcas en problemas (no es poca cosa, no solo en Nigeria). Opie es un orgulloso padre de dos niños, uno de los cuales es maestro de escuela primaria (una rareza en las familias ricas). En los últimos meses, ha podido encender las esperanzas de una creciente ola de simpatizantes, especialmente entre los jóvenes urbanos (que se hacen llamar OBIdientes). Los cristianos igbo instaron a la gente a no “votar por motivos étnicos o religiosos. Es la habilidad lo que cuenta”.