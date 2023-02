Los medios estatales reciben la orden de ocultar la empresa Wagner y su fundador – Corriere.it

a Marco Emarezius

Durante días, en Moscú, los medios oficialistas “bloquearon” las palabras del fundador del grupo mercenario Wagner. Y el gobernador de la región de Sverdlovsk ahora se burla de él: “Vuelve a cocinar albóndigas y fideos”.

Tras la retirada del ejército ruso de Kherson, el fundador de la oligarquía, la Brigada Wagner, se convirtió casi en una contrafuerza dentro del propio poder, amigo personal de Vladimir Putin que Criticó la forma “tímida” en que se llevó a cabo el operativo militar especial

. Podía permitírselo, dado el uso masivo de sus hombres en el frente, que formaba una barrera para el contraataque de las fuerzas de Kiev.

Ahora es el exchef del presidente, el expropietario de la empresa de catering que abastecía al Kremlin durante las recepciones oficiales. Desapareció de los medios oficiales.. Ya no aparece, ya no se menciona. Aún así, habla. Diariamente sigue enviando mensajes a través de sus redes sociales. Salvo que ya no llegaban al pueblo llano de la Rusia profunda, esa que sólo se alimenta de la televisión y los noticieros, y empezaron a considerarlo un adalid del patriotismo que había retrocedido a un nacionalismo de extremos extremos.

Prigozhin ha pasado los últimos 10 días atacando al Ministerio de Defensa por hacer que su grupo de mercenarios carezca de municiones para luchar. Los medios internacionales dieron amplio espacio a sus denuncias. También respondió algunas preguntas que le llegaron desde el exterior, nuevamente a través de sus redes sociales. En Rusia, ni una palabra. nada. Ni siquiera el final feliz de la historia, con Prigozhin anunciando la llegada de los codiciados suministros, obligado a agradecer a un inconsciente “enemigo” Shoigu. Como si no existiera. No puede ser una coincidencia. De hecho no lo es.