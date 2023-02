Kuleba: No estoy de acuerdo con el plan de Beijing para poner fin a las sanciones

Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, considera que en el documento de posición sobre la guerra en Ucrania presentado por China “hay varios elementos en los que estamos de acuerdo, pero al menos un elemento en el que no estamos de acuerdo, que es la exigencia de que se ponga fin a las “sanciones unilaterales” que Creo, dice Kuleba, citando algunos medios, incluido In that Ukraine Pravda, que las sanciones son una herramienta importante”. Pero en general, este documento (chino) es importante. “Lo estamos estudiando y tenemos que hacerlo de principio a fin y luego sacar nuestras conclusiones”, dijo Kuleba. “Tenemos que decir esto claramente: 141 países votaron una resolución que define los principales principios y elementos de cómo debe terminar la guerra. Todo lo que se proponga fuera de esta resolución debe cumplir con la resolución misma”, subrayó el jefe de la diplomacia en Kiev. .