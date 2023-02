general en ruinas. Oscuridad detrás de la trinchera

Un año de guerra y sin perspectivas de paz en el horizonte. A pesar de la propuesta de ayer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Ucrania sigue siendo un campo de batalla abierto y sangriento. En el frente oriental de 800 kilómetros, en la región de Zaporizhia y cerca de Kherson, siguen cayendo bombas y muere gente.

Dilo Significa tener presente que cualquier avance o retroceso en esta lucha no es un hecho aislado. Liman y Kherson “ruso para siempre” y luego volvió bajo el control de Kiev es su lema. De mayo a octubre son dos mundos diferentes. Primero, la ira, el sufrimiento y el cansancio de quienes escapan de lo poco que logran llevar consigo. El luto es sin ataúd de luto ni cementerio donde llevar flores. Las horas que pasó tratando de localizar a algún pariente o amigo desaparecido por teléfono. Luego la ilusión por volver, pancartas, vídeos con música llena de esperanza y alegría. Pero los problemas persisten, la guerra no ha terminado y sin agua corriente, gas y electricidad todo es difícil, e incluso seguir subsistiendo. Por si esto fuera poco, el frente vuelve a cambiar y el enemigo se acerca de nuevo. Y si Liman vuelve a caer, ¿cómo es eso posible, si vuelve un nuevo ataque para destruir las mismas zonas? No se hizo nada, aún más militares y civiles muertos, y nuevos ríos de sangre se sumaron al río embravecido que ya llevaba un año fluyendo hacia el infierno.

a todos esos Los que siguen aseverando con asombro nunca entienden lo que se simula: “¿Pero cómo es posible todo esto, hoy, en 2022?”. Cada vez más uno tiene que responder: “¿Pero dónde vivía hasta el pasado 24 de febrero?” La guerra en Ucrania no es la única guerra en curso, y la atención de los medios que ha recibido ciertamente no tiene precedentes en los últimos años. Pero los mecanismos de información nunca deben desviar el juicio fundamental, que debe llevarnos a rechazar cualquier guerra como el símbolo más evidente de la voluntad del hombre de oprimir a sus semejantes.

Esto no quiere decir que no haya un solo agresor y atacante, pero en un contexto como el de la guerra, la inhumanidad tiende a imponerse paulatinamente, extendiendo un espeso y oscuro velo que lo cubre todo. Ver la exhumación de cadáveres en Izium durante días, con el hedor llenando tus fosas nasales y haciéndote vomitar cada segundo, por ejemplo. ¿Cómo se determina si una persona muerta ha sido torturada? Analizando el cadáver en una bolsa negra fuera de la tumba y luego transportándolo al verlo a un laboratorio de campo. Era importante, nos decíamos, entender si los soldados rusos habían torturado a estas personas. Pero para decirle tienes que verla y educarte y constantemente hacer preguntas asquerosas. ¿Cuántas, qué tipo de violencia y quién revisará su diagnóstico?

peligro Que todo esto se convierte en un número o lista de horrores que siempre están ahí. Es normal cansarse de saber algunas cosas, sobre todo cuando hace meses que no hablamos de otra cosa.

Sí, pero luego hay refugiados civiles en la planta química Azot en Severodonetsk, conocidos y contados poco antes de que los soldados rusos entraran en la ciudad. Cientos de personas estaban a oscuras durante todo el día cuando el corte de energía debido al bombardeo masivo de Surovkin aún estaba lejos. Las historias fueron recopiladas a través de un ex profesor de inglés que llevaba a los niños como una especie de flautista de Hamelín. Los mayores están enojados con este estado desagradecido que te insulta porque no quiere que nadie los vea transformarse en ese estado, y mucho menos traerlos de vuelta. Otros ancianos quieren en cambio enviar cartas a niños lejanos, a Europa o al presidente Zelensky. Te despides de ellos y te vas a otras ciudades cercanas al frente o vuelves a tu casa de vez en cuando. Y descubres que la artillería rusa dio en ese mismo lugar y ni siquiera se sabe el número de muertos.

Pero no debemos exagerar, demasiado sufrimiento no es bueno, corremos el riesgo de ser atrapados en la agitación, siendo acusados ​​de querer “fotografiar” la realidad.

este es el contexto más amplio para ser esencial. En otras palabras, los intereses en juego y el papel de la OTAN. Por lo tanto, el Mayor Moskva ucraniano no podrá hundirse sin los misiles Neptune de fabricación británica. Alguien de Londres también puede haberlos ayudado con las coordenadas. Así como el ataque al puente de Crimea no pudo ser obra únicamente de la inteligencia de Kiev, “es una operación muy compleja”. El mismo escenario del bombardeo de la base de Engels, 800 km en territorio ruso o el ataque a la hija de Dugin, que la prensa estadounidense atribuyó, sin embargo, a algunas “partidas desviadas” de los servicios de inteligencia ucranianos.

Por otro lado Durante la guerra, las historias que encuentras pueden ser noticias. Reportar testimonios, como lo hicimos nosotros, de familias ucranianas en Donbass que acusan a los propios ucranianos de bombardear sus hogares explica claramente y en el espacio limitado del informe por qué estamos hablando de divisiones generacionales sobre quién nació bajo la Unión Soviética y quién es el hijo. de Euromaidán. Sin embargo, el testimonio de Anna y sus vecinos ayuda a comprender el contexto en el que entró la dialéctica separatista. Además del hecho de poder recopilarlos y publicarlos, y continuar trabajando después de eso, indica que muchos corresponsales lograron (desde el lado ucraniano) escribir artículos que contradicen la llamada “versión dominante”. Donde nunca hemos visto un video del lado ruso en el que una anciana dijera que prefería vivir bajo la autoridad de Kiev y que la guerra la hacían los rusos.

Por otro lado, las diferencias culturales jugaron un doble papel en esta guerra. En primer lugar sirvieron de pretexto para la invasión. Ahora se han convertido en un pilar de la propaganda del Kremlin que acusa a Occidente de querer destruir Rusia en una inversión semántica en la que solo el interés propio tiene sentido.

Y entender que cada una de estas diferencias es la savia que alimenta al demonio de la guerra es reconocer que el trabajo de los que sintonizan desde el campo es fundamental porque sino, como les gusta decir a todos los teóricos de la conspiración o a los vagos, la primera víctima de la guerra, la verdad, seguirá muriendo cada día.