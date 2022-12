Ucrania, poderosas explosiones en Sebastopol, Crimea. Las redadas rusas continúan: las sirenas suenan en todo el país

el Sirena Sonido de defensa aérea en toda Ucraniabombas en Donbass Y en la región rusa Bélgorod. Ahora allí también Crimeakisa: en la mañana ella estaba allí poderosas explosiones a mi Sebastopolla principal ciudad de la región previamente ocupada rusos. Se puso en marcha el sistema de defensa antiaérea. Explosiones sonoras y trabajos de defensa aérea. Cualquier cosa pánicolee el canal de Telegram ChP Sebastopol. Según algunos vecinos, que publicaron imágenes en las redes sociales, hubo una explosión tan poderosa que fue calificada como “la más poderosa”. yo no aqui“.

Mientras tanto, la advertencia permanece en toda Ucrania: cuatro civiles Como resultado, murieron y otros ocho resultaron heridos. Bombardeo masivo Ayer ruso, jueves 29 de diciembre. Hoy a eso de las 11 am la alerta de ataque aéreo volvió a sonar Kyiv Y en el resto del país. En las últimas horas, la zona más golpeada ha sido Kherson, de donde partieron los rusos 81 ataques aéreos Con misiles y bombardeo de artillería. “Los misiles del enemigo alcanzaron una tienda, una infraestructura vital, industrias y apartamentos privados”, dijo el jefe de la administración militar regional. Yaroslav Januszevich. en una ciudad Semenevkaen el área CherníhivOtro ataque de artillería. “Se sabe que tiene una persona muerta”, dice el subjefe de la oficina. Kirillo Timoshenko“La electricidad de la ciudad ha sido cortada”.

hasta el fuerzas ucranianas Le pegan a uno hoy Sociedad Industrial en una ciudad motaEn el región rusa a Bélgorod En la frontera con Ucrania: así lo anunció el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov. No hubo víctimas. Los proyectiles golpearon el área del proyecto industrial: las ventanas se rompieron, la cerca se dañó ”, dijo Gladkov. Según el gobernador, las explosiones continúan en la zona, pero por el momento no hay reportes de otros sitios dañados, ni de víctimas. herido o victimas.

a mi Kyiv El día ya había comenzado antes del amanecer con A.A. primero Advertencia sonó a las 2 am. Varias explosiones se registraron en la capital, mientras la administración pedía a la ciudadanía hacerlo Abrigo En refugios para escapar de los ataques rusos. gobernador de la región de Kyiv, Oleksky colibaEn Telegram, habló sobre un “ataque con drones” que golpeó Infraestructura, pero no causó heridos. El departamento militar de Kyiv determinó que había cinco i Vehículos aéreos no tripulados Quiénes entraron en el espacio aéreo de la capital ucraniana y quiénes eran todos Cerrar por las Fuerzas de Defensa. Sin embargo, los drones lanzados por los rusos golpearon un edificio administrativo A.K. holosif, Parcialmente destruido y un apartamento vecino dañado.

Desde el punto de vista diplomático, la situación sigue siendo tensa. el El Kremlin Quería aclarar que el presidente ruso vladimir putin No enviarás saludos de Año Nuevo a Joe BidenY el Olaf SchulzY el emmanuel macron Y para otros líderes en países “enemigos”. primer ministro húngaro Víctor Urbano Y el presidente serbio Alejandro Vucic Serían los únicos líderes europeos en recibir un mensaje de Moscú, precisaron más tarde.