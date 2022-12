Estados Unidos arrestó al presunto asesino de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho

Hoy, la policía anunció el arresto de un hombre de 28 años acusado de matar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho. El arresto se produce después de siete semanas de investigación por parte de las fuerzas del orden. El presunto asesino Brian Christopher Kohberger fue arrestado en el noreste de Pensilvania durante la investigación del apuñalamiento fatal del 13 de noviembre que sacudió el campus de 9,000 personas y llevó a la universidad a aumentar la seguridad y ofrecer una opción educativa remota para el resto del semestre de otoño.

Kohberger fue detenido por la Policía Estatal de Pensilvania y está detenido en la Cárcel del Condado de Monroe en espera de la extradición el martes.

“Este fue un caso muy complejo y de gran escala”, dijo el jefe de policía de Moscú, James Frey, en una conferencia de prensa. “Estamos seguros de que el trabajo no ha terminado. Recién comienza”. La próxima audiencia de Kohberger está programada para el martes por la tarde en Pensilvania. El fiscal de distrito del condado de Latta, Bill Thompson, dijo: “Este no es el final de la investigación. De hecho, es un nuevo comienzo”. El FBI y la Policía Estatal de Idaho se asociaron con la policía de Moscú para investigar más de 19,000 informes mientras buscaban a los asesinos de Ethan Chapin y Zanna Kernodel, de 20 años, y de Madison Maugen y Kylie Goncalves, de 21 años, mientras dormían. Una autopsia reveló más tarde que cada estudiante había sido apuñalado varias veces y que algunos mostraban signos de intentar luchar contra su atacante. No hubo indicios de agresión sexual.