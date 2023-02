Mujeres resignadas se rebelan contra la política inhumana

En un breve período de tiempo, dos ministras clave han dimitido: una neozelandesa Jacinta Ardern y escoceses Nicolás esturión – y el máximo responsable de Youtube, Susan Wojcicki. La sorpresa en la prensa fue seguida inmediatamente por una búsqueda frenética de razones “políticas”: responsabilidades demasiado pesadas, expectativas defraudadas, etc. – Evidentemente, dado el impulso, con profunda sinceridad y claridad, con aproximadamente las mismas palabras, los tres declararon en entrevistas su “apolítica”, es decir, el deseo de dedicar más tiempo a la familia, a los hijos, al marido.

La insinuación de los dos primeros ministros de ser “humanos” también se ha desvanecido. Nicolás esturión hablar abiertamente sobrela brutalidad de la política”, Sobre querer redescubrir una parte esencial de sí mismo que tuvo que sacrificar, y lo hizo con una imagen que debe impactar por su fuerza e imprevisibilidad: “Haz un tiempo para Nicolás esturión humano.” Luego agregó que esperaba que su elección no fuera juzgada “egoísmo”. Y no se equivocó. ¿Qué es “yo”, “persona” en la totalidad de cuerpo, pensamiento, sentimientos y mente, en lugar de “ciudadano”, ¿Si no ese “privado” que solo se preocupa por sus propios intereses y ha permanecido fuera del dominio público durante miles de años? ¿No deberían las mujeres estar agradecidas de ser incluidas en los roles de poder de los que han estado excluidas durante tanto tiempo?

Es demasiado fácil atribuir su elección de renunciar al agotamiento o la deficiencia autoinducidos. “naturaleza”, Poco inclinado a tareas cívicas de gran trascendencia institucional, es más difícil preguntarse qué se entiende por “ese hombre” que ahora reclama su parte de atención y reconocimiento. Si las mujeres entraron con dificultad en los lugares de poder, y ya no las consideraron un objetivo deseable, sino una jaula no menos obligatoria que el rol doméstico de esposas y madres, entonces quizás no sea por esa política divorciada de la vida que hoy su decadencia, su violencia, su “brutalidad”, ¿Está relacionado con el campo de restringir las experiencias humanas básicas a la “naturaleza”?

Tal vez sea extraño que las mujeres comiencen a “póliza defectuosa que tiene su base en división sexual de acción, en borrar de la historia las experiencias que tienen que ver con el cuerpo, sus emociones, sus limitaciones y sus necesidades —como la sexualidad, la maternidad, el parto, la vejez, la muerte, la enfermedad, la adicción—, es decir, con la parte del ser humano que la cultura patriarcal creía haber dejado atrás, identificada con “femenino”? esa solicitud “paridad” No había salida que el feminismo ya lo había descubierto en el momento en que dejó de hablar de ello. “asunto de mujeres”de la “ciudadanía incompleta de la mujer”, y el “desventaja a remediar”, para desviar la atención hacia el sometimiento de un sexo a expensas del otro que va mucho más allá de la “discriminación”, que ahora es aparentemente el único obstáculo para quedando subyugados y estigmatizados.

Cuando fueron colocados en el centro de las prácticas queer de feminismo afiliado Los setenta “Problemas corporales” – cancelar sexo femeninoLa maternidad, el deber de la procreación y la reducción de la mujer a “El escribe” y no ‘personas’, confinadas en hogares de ancianos, como una extensión ‘natural’ de su capacidad de generar, de colonizar sus ideas; debería haber quedado claro que estábamos hablando de la historia, la cultura y la política del sexo que dictaron su cosmovisión, y que no se pueda pensar en un cambio en la relación entre Hombre y mujer no significa en primer lugar cuestionar el orden existente.

en su transmisión en radio tresde noviembre de 1978 a febrero de 1979en conversación con “último”, Las jóvenes feministas, en unas palabras clave de la política, Rossana Rosanda libros: “La primera contradicción es, por tanto, para las mujeres entre el tiempo de la política y el tiempo de la vida (…) son dos experiencias separadas (…) la mujer que tradicionalmente practica la política salta constantemente de un nivel a otro, ella vive el dos sin fronteras y sin extrañeza”. Agregó que se necesitaba otra idea de la política en la que no se debe”allanando al estatus de “trabajador”, “explotador” o “ciudadano” la diversidad y la riqueza de la persona singular, las relaciones únicas que existen entre personas reales (…) Las feministas dicen que quieren que la persona no sólo sea implicados sino expuestos en sí mismos (…) En definitiva, la vida de una mujer está llena de reglas, pero siempre plasmadas en un rostro, una relación directa, una experiencia, en lo más profundo llegando a veces al subconsciente. Espesores que, trasladados a la relación política, parecen desaparecer en la figura abstracta del ciudadano abstracto (…) Las mujeres sienten que su desigualdad proviene de una cultura antigua, asimilada, y ahí radica el principio de su opresión, ante la leyes y más fuerte que la ley. (…) revolucionarios o alborotadores. Raramente son demócratas…”.

Pero, ¿cómo podemos llamar democracia a un sistema que, a pesar de todos los cambios que se han producido con el paso del tiempo, cuya base sigue siendo el “principio patriarcal” que -escribe Bachofen En el matriarcado – Y La vida espiritual que es superior a la física.mientras que la maternidad forma parte del ‘componente físico del hombre’, en relación con los demás seres vivos y con la ‘madre tierra de todas las cosas’?

Durante varios años la red internacional no menos doy en memoria de8 de marzo Una nueva mirada más radical: la huelga de mujeres por actividades productivas y reproductivas, una yuxtaposición sin precedentes de realidades que antes considerábamos por separado, como la explotación económica,Injusticia social y experiencias relacionadas “vida íntima”, Como el cuidado y el trabajo doméstico, con el lastre de la violencia que siempre las ha caracterizado. El abandono de los roles de poder que hoy asistimos también puede leerse en esta clave, en cuanto que no habla de un repliegue a posiciones tradicionales, sino de una forma de “rebelión de mujeres” Contra la brutalidad de la política construida sin y contra ellos.