El periódico estadounidense citó fuentes estadounidenses que habían visto los últimos resultados de la investigación. No hay indicios de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su equipo de gobierno estuvieran involucrados en la operación, aunque no podemos descartarlo.

Fue un grupo pro-ucraniano el que saboteó dos gasoductos Nord Stream en septiembre pasado, cuando ambos oleoductos fueron dañados por artefactos explosivos submarinos. Un periódico estadounidense informó que Los New York Times citando algunos fuentes americanaspor lo que no hay indicios de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Sin embargo, él y su equipo de gobierno participaron en el operativo No poder descartarlo. Las conclusiones reportadas por el periódico surgen de los últimos hallazgos de las investigaciones realizadas por varios países sobre el incidente. Al principio se señaló con el dedo contra moscú Aunque ambos oleoductos fueron construidos y operados por empresa rusa Gazprom. Socavar la seguridad de la infraestructura podría haber sido una forma de aumentar la presión del Kremlin sobre los países occidentales. De los primeros resultados de las investigaciones Sin embargo, no apareció ningún elemento que pudiera llevar la operación a Rusia. Fuentes diplomáticas también admitieron que todas las partes involucradas cuestionaron la profundización El Correo de Washington.

Hace aproximadamente un mes, periodista de investigación y ganador del Premio Pulitzer Seymour Hersh Se ha publicado una investigación. La Casa Blanca y Noruega como responsables del proceso. Reconstrucción negada antes Gobierno de los Estados Unidos Y muchas críticas a la falta de pruebas que lo respalden como cita el periodista. Una fuente anónima. Según lo que escribe nueva york Algunos funcionarios vieron a Kiev y sus aliados como Probablemente estarán más interesados Poner en peligro los dos gasoductos que llevan gas ruso a Alemania Mar Báltico y con una capacidad total de más de 100 mil millones de metros cúbicos anuales. El segundo gasoducto, que se completó poco antes del inicio de la invasión de Ucrania, nunca se puso en funcionamiento y siempre se condensó. Estados Unidos se opuso, que se opuso a un mayor acercamiento entre Berlín y Moscú.

Funcionarios estadounidenses han sido martirizados antes Los New York Times Podrían haber llegado a la conclusión de que los perpetradores del vandalismo eran los opositores de presidente ruso putin De nacionalidad ucraniana y posiblemente rusa también. Por otro lado, Gran Bretaña y Estados Unidos no participarán. Sin embargo, no se determinó quién dirigió la operación ni quién la financió. No se excluye el papel de la entidad estatal. Las fuentes del New York Times dicen que no han encontrado evidencia de la participación del gobierno ruso. El Pentágono se negó a comentar.

Según una estimación preliminar, el costo de reparación de tuberías es Al menos medio billón de euros. rusos gazprom Parece estar dirigido a “congelar” las tuberías cerrándolas para evitar más daños por la corrosión del agua de mar sin volver a ponerlas en funcionamiento desde entonces. No esperes una mejora rápida relaciones con Occidente. Los funcionarios han declarado que los resultados de las investigaciones aún son muy parciales, sin embargo, parecen estar surgiendo los primeros indicios significativos de que podrían ser profundos. Implicaciones para la coalición pro-Ucrania. De hecho, abandonar el gasoducto dañaría directamente a Alemania y obligaría a su población a soportar el costo cada vez mayor de la energía.