Elecciones francesas ¿quién decidirá el presidente? – Corriere.it

desde stefano montefiore

El juego está abierto, pero solo un pitido se refiere al voto de Le Pen. Mlenchon Básico

hace cinco años Su interpretación de la votación en la segunda vuelta fue vista como una estratagema retórica tímida y poco clara para no tomar una posición clara entre Macron y Le Pen. Esta vez, unos minutos después de comenzar un discurso conmovedor – mírame, nunca bajé los brazos, nunca cedí a una pelea, ¡tienes que hacer como yo! -, El líder de la izquierda radical pronuncia una frase que podría ser decisiva: No tienes que darle un solo voto a Marine Le Pen. ¿Has sido claro? Porque a veces digo cosas pero no escucho, así que empiezo de nuevo: no tengo que darle una sola voz a Marine Le Pen. Y lo repetirá dos veces más para hacer reír a sus seguidores y repetir que su partido France Insomes, Ciertamente no le gusta Macron pero no podrá apoyar a la extrema derecha de Marine Le Pen.