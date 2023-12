Israel – La guerra de Hamás y Gaza bajo asedio: últimas noticias de hoy, 31 de diciembre. El Vive

Es digno de mención que hay una mediación de Qatar en marcha para intercambiar 40 prisioneros israelíes retenidos por Hamás a cambio de un mes de calma en la Franja de Gaza.



Mientras tanto, continúan los enfrentamientos violentos en Gaza. El ejército afirmó haber matado ayer a “decenas de terroristas”. Los medios árabes informan que 12 personas murieron en una explosión en un edificio residencial en Al-Zawaida. El desplazamiento de civiles palestinos hacia el cruce egipcio de Rafah. “Continuaremos durante varios meses: no cederé a la presión internacional”, dice directamente Netanyahu. Estados Unidos derriba dos misiles hutíes sobre el Mar Rojo.







ideas:







Para recibir noticias de Sky TG24:



orte



orte Boletín para las noticias más leídas (haga clic aquí)



orte Notificaciones en Facebook Messenger (haga clic aquí)



orte Noticias en audio con titulares de noticias (haga clic aquí)

orte

“”postId”:”d0415467-cfca-4b5b-9ddb-88b1d948ed53″}],”publicaciones”:[{“timestamp”:”2023-12-31T08:09:49.722Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T09:09:49+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Gb, nuovo attacco a nave in Mar Rosso, davanti a Yemen”,”content”:”

L’agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime (Ukmto) ha ricevuto notizia di un attacco a una nave a 60 miglia nautiche a nord-ovest del porto di Hodiedah, nel Mar Rosso, davanti alle coste dello Yemen. In una nota, l’Ukmto afferma che una nave non identificata ha riferito di essere stata attaccata da tre piccole imbarcazioni sul lato sinistro e che si è verificato uno scambio di colpi. Non risultano vittime, al momento.

“,”postId”:”36e040a1-c57d-4adf-acbb-d176a3eec3ad”},{“timestamp”:”2023-12-31T07:46:04.166Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T08:46:04+0100″,”altBackground”:false,”title”:”A Gaza ucciso uno dei fondatori dell’ala militare di Hamas “,”content”:”

Uno dei fondatori dell’ala militare di Hamas, Abdel Fattah Ma’ali, è stato ucciso ieri in un bombardamento israeliano a Gaza. Lo ha riferito la radio militare, citando informazioni di fonte palestinese. Ex ‘braccio destro’ dell’ingegnere Yihia Ayash (il confezionatore di sofisticati ordigni che causarono numerose vittime israeliane nella intifada) Ma’ali aveva poi trascorso lunghi periodi in Siria, Yemen e Sudan perfezionando così le proprie conoscenze militari. Era tornato a Gaza nel 2006 ed aveva assunto una posizione di rilievo nelle \”Brigate Ezzedin al-Qassam’, il braccio armato di Hamas. La radio militare ha aggiunto che l’esercito estende le proprie operazioni a Khan Yunis (principale città nel settore sud di Gaza) e nelle vicine località di Nusseirat e Daraj-Tufach. In quelle aeree negli ultimi due giorni – ha affermato – ”sono stati uccisi 100 terroristi”. ”Avanziamo con lentezza, ma in continuazione”, ha precisato l’emittente. Il portavoce militare ha intanto aggiunto che ordigni esplosivi pronti per l’uso sono stati trovati e neutralizzati in un asilo-nido di Shati, nel settore nord della Striscia.

“,”postId”:”c41cc7e2-0579-4616-ae45-63fa8fe542be”},{“timestamp”:”2023-12-31T07:26:34.670Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T08:26:34+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Media, delegati Egitto a Tel Aviv per negoziare fine guerra”,”content”:”

Una delegazione egiziana ha visitato Tel Aviv la scorsa settimana nel tentativo di raggiungere un accordo \”per porre fine alla guerra\” tra Israele e Hamas. Lo ha riferito un funzionario egiziano al quotidiano di proprietà del Qatar Al-Araby Al-Jadid aggiungendo che la situazione è \”ancora complicata\”. Secondo la testata, Il Cairo sta esplorando la \”disponibilità di Israele a ritirarsi completamente dalle aree in cui l’esercito è entrato nella Striscia di Gaza in seguito all’operazione di terra, nel caso in cui fosse raggiunto un accordo globale\”. Nel frattempo, una fonte palestinese ha riferito al giornale che \”le consultazioni interne tra le fazioni palestinesi continuano per concludere un accordo sullo scambio di prigionieri e un cessate il fuoco\”.



”,”postId”:”e32cafa7-cf43-4d79-835a-0b4d11592988″},{“timestamp”:”2023-12-31T07:12:00.192Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T08:12:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”M.O., media: attacco con droni su base Usa nell’Est della Siria”,”content”:”

Una base americana situata vicino a un giacimento petrolifero nella Siria orientale è stata attaccata questa mattina presto da tre droni, secondo quanto riferito da fonti siriane, rilanciate dal quotidiano israeliano Haaretz. I droni avrebbero colpito con precisione i loro obiettivi sulla base.

“,”postId”:”a3d2693b-cd82-4d6e-b81e-2778f20fe8ac”},{“timestamp”:”2023-12-31T07:06:00.977Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T08:06:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Media, 12 morti in raid Israele su case a Zawaida”,”content”:”

L’emittente araba Al Jazeera afferma che almeno 12 persone sono morte ieri a causa di un bombardamento israeliano su un edificio residenziale di Zawaida, nel centro della Striscia di Gaza.

“,”postId”:”50a47906-163c-4d2e-b1bf-6cc0f6ff8f74″},{“timestamp”:”2023-12-31T06:57:00.308Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T07:57:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Gaza, Unicef: consegnate 600mila dosi di vaccini per i bambini”,”content”:”

Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ha dichiarato di aver consegnato venerdì scorso almeno 600.000 dosi di vaccini nella Striscia di Gaza per proteggere i bambini dalle malattie. Sul suo account X dedicato alle operazioni in Palestina, l’Unicef ha affermato che circa di 16.855 bambini nell’enclave assediata da Israele \”non hanno ricevuto uno o più vaccini di routine negli ultimi tre mesi\”. Il fondo Onu ha aggiunto che lavorerà con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e con l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) al fine di \”raggiungere tutti i bambini in attesa di vaccinazione\”.

“,”postId”:”56188959-7415-451f-b406-a21e594589c9″},{“timestamp”:”2023-12-31T06:49:00.693Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T07:49:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Nave Usa abbatte due missili Houthi nel Mar Rosso”,”content”:”

Il cacciatorpediniere americano \”Gravely\” ha abbattuto due missili lanciati nel Mar Rosso dai miliziani yemeniti Houthi, sostenuti dall’Iran. Lo riferisce il Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti. Il \”Gravely\” era intervenuto in soccorso della nave cargo Maersk Hangzhou, che aveva lanciato l’s.o.s. dopo essere stata colpita da un missile partito dallo Yemen. Non ci sono stati feriti tra l’equipaggio del mercantile. Secondo il Centcom, questo è stato il 23esimo attacco missilistico degli Houthi nel Mar Rosso dallo scorso 19 novembre.

“,”postId”:”5bf7b047-3ec8-4972-9f43-d58a2e6e0075″},{“timestamp”:”2023-12-31T06:45:00.087Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T07:45:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Unrwa, il 40% della popolazione è a rischio carestia “,”content”:”

Il direttore a Gaza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), Tom White, ha affermato che almeno il 40% della popolazione della Striscia è a rischio di carestia. In un post sul suo account X, White ha condiviso un video in cui un folto gruppo di persone che a Gaza circonda un convoglio umanitario e salta sui camion di aiuti. \”Sono necessari rifornimenti più regolari: è necessario un accesso umanitario sicuro e sostenibile ovunque, compreso il nord\” della Striscia, ha affermato il funzionario dell’Unrwa.

“,”postId”:”a293fbeb-c5e1-4f08-af40-01af2712f970″},{“timestamp”:”2023-12-31T06:40:50.968Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T07:40:50+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Per ministro francese capodanno tra i feriti palestinesi”,”content”:”

Il ministro francese della Difesa, Sebastien Lecornu, saluterà il 2024 tra i feriti palestinesi di Gaza assistiti sulla porta elicotteri \”Dixmude\”. L’unità militare francese e’ in missione in Egitto dal 27 novembre e ha accolto decine di civili palestinesi feriti, con una media tra 5 e 20 pazienti al giorno curati a bordo. La Francia \”è la prima potenza occidentale a dislocare un presidio di assistenza cosi’ vicino a Gaza\”, ha sottolineato Leconue. La \”Dixmude\” è ancorata auna cinquantina di chilometri dal valico di Rafah tra l’Egitto e Gaza ed è dotata di due sale operatorie e 40 posti letto, laboratori di analisi e apparecchiature diagnostiche. L’assistenza ai feriti viene fornita da medici della sanità militare francese.

“,”postId”:”45d1d9e6-ee7c-407b-95c1-6101cb0ab015″},{“timestamp”:”2023-12-31T06:39:14.291Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T07:39:14+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Media, Idf dubita potrà eliminare lancio razzi da Gaza”,”content”:”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) non credono che saranno in grado di distruggere completamente le capacità di lancio dei razzi dei gruppi terroristici con base a Gaza. Lo riferisce la Radio dell’Esercito, secondo cui sebbene l’Idf sia riuscita a eliminare i lanciatori di missili a lungo raggio, sarà piu’ difficile eliminare completamente la minaccia del fuoco a corto raggio contro le comunità di confine di Gaza. \”Anche tra due anni, è possibile che i residenti della Striscia di Gaza sentiranno ancora gli allarmi dei razzi\”, dice al quotidiano un alto ufficiale in forma anonima.

“,”postId”:”223d9f5d-ba46-4485-a269-24315adb3a6a”},{“timestamp”:”2023-12-31T05:57:05.761Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T06:57:05+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Netanyahu: \”Su ostaggi rifiutati ultimatum Hamas, vediamo possibilità\””,”content”:”



Sugli ostaggi ”Hamas ha proposto vari tipi di ultimatum che noi non abbiamo accettato”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel corso si una conferenza stampa, sottolineando che se un accordo sarà possibile, ”sarà portato a termine”. In questo momento, ha aggiunto Netanyahu, ”vediamo una possibilità, forse”. Ma sottolinea anche: ”Non voglio suscitare aspettative esagerate”.

“,”postId”:”2e6b74b4-fc9c-4fca-95b4-a26ffbc49c0f”},{“timestamp”:”2023-12-31T05:56:50.565Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T06:56:50+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Israele-Hamas, da Gaza al ruolo degli Usa: la strategia di Netanyahu per il dopoguerra”,”content”:”



Mentre nella Striscia si continua a combattere, il premier israeliano pensa già alla tattica da adottare successivamente al conflitto. Già convocato un team ristretto con uomini dello Stato ebraico e del Mossad e previsti colloqui con Stati Uniti, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. LEGGI

“,”postId”:”5e1ae1b9-45c7-4508-a5c3-48f66107b066″},{“timestamp”:”2023-12-31T05:56:16.014Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T06:56:16+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Guerra Israele-Hamas, l’attacco del 7 ottobre: tutto quello che non possiamo vedere”,”content”:”



Un video di 45 minuti con tutto ciò che non è stato mostrato il giorno dell’attacco di Hamas a Israele. Il bilancio, dopo 40 giorni, ancora è impreciso: oltre 1200 morti, circa 240 ostaggi. E una data che per Israele ha il sapore dell’11 settembre americano. L’ANALISI

“,”postId”:”f5eaa442-6868-4524-acae-251045d05e92″},{“timestamp”:”2023-12-31T05:55:56.080Z”,”timestampUtcIt”:”2023-12-31T06:55:56+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Per ricevere le notizie di Sky TG24″,”content”:”





La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)



Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)



Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)



“,”postId”:”ed53e37d-7f59-496f-a8c3-a4d16ef4204e”}]}” query='{“live”:true,”configurationName”: “LIVEBLOG_CONTAINER_WIDGET”, “liveblogId”: “f82d9ae6-abd4-4f55-9a19-bc436784e2c9”, “tenant”: “tg24”, “page”: 1, “Límite”:20}' >