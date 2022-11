“En el séquito de Putin se discutió el uso de la bomba atómica”: revelando un topo en los servicios rusos

Durante estos nueve meses de guerra, al frente del poder ruso, incluso un séquito el presidente ruso vladimir putinPosibilidad Usa la bomba atómica en Ucrania. Revelaciones salen de las páginas semanales semana de noticias ¿Quién recibió una serie de correos electrónicos atribuidos al topo de fsblos servicios de inteligencia rusos, de donde salieron los principales líderes Él vuela Se enfrentaron sobre si usar o no armas nucleares para ganar la guerra.

Se llama el lunar en cuestión. Vientos de cambio Según la historia, él había enviado los correos electrónicos al activista de derechos humanos ruso. vladimir usishkinquién dirige el sitio web anticorrupción Gulagu.ru. La comunicación entre ambos comenzó el 4 de marzo, pocos días después de la invasión.Ucrania por un ejercito El Kremlin. Desde ese día, la transmisión de información ha sido continua y se ha puesto de manifiesto la ira y el resentimiento en torno a la figura de Putin por la decisión de desatar el conflicto. Las cartas más recientes, que datan de noviembre, llaman a A.J. “Guerra civil” Entre los aliados más cercanos de Putin, ii semana de noticias.

Pero un correo electrónico fechado el 17 de marzo plantea preocupaciones de que esto podría suceder. guerra nuclear. En el texto, el topo espera, aunque el conflicto ha “trascendido de alguna manera la lógica y el sentido común”, que “esta locura total sea inconformista”, refiriéndose al uso de bombas atómicas. En este y otros correos electrónicos entre marzo y abril, la fuente expresó su escepticismo sobre la factibilidad de un ataque nuclear porque no creía que la cadena de mando siguiera todas las órdenes y los efectos también podrían afectar Rusia, por ejemplo, si la bomba fue interceptada en territorio ruso o el objetivo previsto no fue alcanzado. Sin mencionar el uso de armas atómicas. “Mostraría debilidad militar”., “no logrará nada” y “puede causar consecuencias en las que ni siquiera tendría sentido pensar”. Y el topo también acusa a Putin no hay estrategia Lo señaló con el dedo por los reveses rusos en Ucrania durante ese período. y se quejan de eso ‘Nadie lo detiene’su séquito ya lo está “apoyando”: “Tienes que ver cómo nuestro séquito (en el FSB, asi quehumillado.”