Últimas noticias de Ucrania. El plan de apagón no funciona, hoy Kyiv vuelve a estar a oscuras

Stoltenberg: “Se esperan más ataques, Putin está fracasando”

“Podemos esperar más ataques” de Rusia contra Ucrania “porque el presidente Putin está fallando. El hecho de que hayan tenido que ceder terreno, retirarse de las afueras de Kyiv y alrededor de Kharkiv y ceder Kherson es una señal de debilidad, una señal de que Rusia está fallando en el campo de batalla. Así lo afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al margen de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bucarest. «En respuesta, – continúa Stoltenberg, – atacan objetivos civiles, porque no pueden ocupar territorio. Podemos esperar más ataques, no sabemos exactamente cuántos, pero el presidente Putin y Rusia han demostrado su voluntad de infligir sufrimiento y un nivel de brutalidad que no se ha visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.