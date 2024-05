Cinco de Mayo, México por cinco videojuegos

Aunque el Cinco de Mayo no es oficialmente un feriado nacional, muchas escuelas todavía están cerradas. Asimismo, en muchas partes del país y en ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago y Houston, así como en zonas con gran población de inmigrantes mexicanos, se han organizado manifestaciones y eventos para resaltar la cultura, la comida y la música mexicanas.

En todo esto no debemos olvidar a la mujer más impresionante. Grabación de sonido . Este arreglo se inspira directamente en la música de mariachi. Temas que siguen muy de cerca la música tradicional mexicana, y ambos temas que viran más hacia un estilo electrónico, donde mandan los teclados y sintetizadores, nunca faltan las guitarras y las trompetas.

Así, tras Colorado, Francia, Italia, Australia y Gran Bretaña, el turno de México con Forza Horizon 5 se vio truncado. Juegos de patio Y, quizás, no sea casualidad que el último capítulo represente el punto más alto alcanzado por la saga de Microsoft. Por supuesto, la interminable flota de coches ayuda un poco. La madurez alcanzada por los desarrolladores, evidente sobre todo en la adecuada gestión a largo plazo de los nuevos contenidos ofrecidos al público, sin duda ayuda. Sin embargo, no se puede negar que es exacto. Diferentes paisajes y hábitats La característica que ofrece esta versión digital de México es lo que caracteriza y diferencia más que otros a Forza Horizon 5 de sus legendarios antecesores.

con Mulaka Un viaje digital por México Etnología y Antropología . Los protagonistas de Mulaka, una aventura de pequeña escala como The Legend of Zelda y Okami, son en realidad rarámuri , el pueblo conocido como Tarahumara, habita actualmente el territorio de Chihuahua y lleva una forma de vida tradicional y primitiva. Los miembros de esta cultura viven en hábitats naturales, practican la ganadería y la agricultura y hablan un idioma heredado directamente de los aztecas. Es una figura fundamental en sus pueblos. Chamán Capaz de asegurar el equilibrio espiritual de la sociedad y controlar el poder de la magia blanca, permite, entre otras cosas, la transformación en pájaros y otros animales.

Lucha Libre AAA: Héroes del Ring

En un universo alternativo, los fanáticos no esperarían ansiosamente un nuevo episodio de WWE 2K cada año, sino el inevitable Lucha Libre AAA: Heroes Del Ring.

No pude evitar terminar con una nota. Basura. Y así concluye la lista de juegos que sacarán a México de todos los hoyos Lucha Libre AAA: Héroes del RingTítulo descriptivo de un juego publicado por Konami en 2010 que nunca cruzó las fronteras estadounidenses.

Obviamente no tuvimos el placer de jugarlo, pero el volumen alto y promedio de Metacritic 49, no habla a favor de la calidad básica del producto. Si eres un adicto, esto no es malo.

Totalmente similar en enfoque global al competidor directo de 2K Games. 40 Lusadores Universal Lucha Libre viene de AAA, decorado con menús de dudoso gusto estético, la simulación, si así se le puede llamar, no es creíble debido a un sistema de control poco preciso y un juego poco profundo y que no presta atención. a los detalles. . A pesar de las críticas poco entusiastas de ese momento, teníamos un fuerte deseo de explorar este lado oculto y poco conocido de México.