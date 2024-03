Vicepresidente italiano en México entre iguanas y jacuzzis en estadio: 'Sueño con Dybala para mi Cancún' | En el extranjero

Hay una diferencia horaria de 7 horas entre Italia y México. Allí, entre iguanas y playas de arena blanca, vive un italiano que, a sus 30 años, es vicepresidente y gerente general de Cancún, un club de segunda división nacido de la nada. Giovanni Solazzi ha viajado por el mundo pero ahora reside en México.: Administra terrenos en Argentina pero se concentra en el fútbol, ​​estudió en Nueva York, de allí leyó el guión de una serie de televisión y encontró el camino hacia El Dorado. Dijo en nuestra entrevista.

¿Cómo surgió la idea de ir a México?

“Uno de mis mentores en la Universidad de Columbia en Nueva York me ofreció un proyecto para trabajar con Netflix: una serie sobre un equipo mexicano ficticio; fue tan buena que vendió más camisetas de este equipo que las reales”.

Entonces has decidido convertir el guión en realidad.

“Después de un período de trabajo con Andrea Radrizzani en Leeds, tenemos un nuevo proyecto junto con el empresario estadounidense Jeff Luhnow, quien ya invirtió en el béisbol de la MLB: después de un año y medio de experiencia, compramos Cancún en otro club. .”

Empezar una nueva vida.

“Este equipo nació en mayo de 2020 en medio del Covid, solo tenía un año cuando lo compramos y representa el segundo destino turístico del mundo. Nada, empezamos de cero, hoy es más joven. El equipo “En México, con la dirección más joven, los aficionados tienen la edad promedio de todo el país. Pero hay más”.

Dinos.

“El estadio quedó abandonado y lo convertimos en una especie de centro comercial. En el recinto construimos un jacuzzi, queremos agregar una barbería, un tatuador y como próximos proyectos una casa en un árbol y una tirolesa”.

¿Cuál es su papel en Cancún?

“Tengo 30 años y he sido vicepresidente y gerente general durante tres años, pero me encargo de toda la organización del club: el presidente Jeff, pero vengo a México seis días al año. Hasta hace unos años, A menudo íbamos y veníamos entre México y Roma, porque con Friedkins estábamos colaborando en el análisis de datos. Empezamos, pero después de los primeros seis meses nos dimos cuenta de que teníamos mucho trabajo que hacer y no lo haríamos. No podíamos seguir. hasta el final en todo”.

¿Qué más manejas además de Cancún?

“Tenemos Leganés en España, Vyskov en la República Checa y Second Vision y una academia en Dubai que trae a los mejores jugadores africanos”.

Pero la mayoría de los empleos están en México.

“Tomamos un nuevo club. Aquí no había nada: el estadio estaba abandonado, no había aficionados, nadie conocía este equipo. Gracias a la campaña de marketing acercamos a los jóvenes a Cancún, convirtiéndonos en la nueva generación de México. “Queríamos crear un club adaptado a las nuevas generaciones, una marca que cambiamos: encontramos nuevos patrocinadores, Nike firmó nuevas camisetas y nuestro punto de referencia se convirtió en Venecia”.

Hoy estás llenando el campo.

“Todos apoyan a Cancún, porque todos los niños que antes no tenían un grupo a seguir se interesaron por nuestra realidad, y poco a poco también involucran a sus padres. Somos el primer caso, en lugar de transmitir el interés. Pasamos de hijo al padre, de padre al hijo.”

¿Quien es tu modelo a seguir?

“Cuando jugaba la Serie C en mi Fano natal, no tenía ningún futbolista como ídolo. Mi inspiración siempre fueron Florentino Pérez y Gianni Agnelli. Todavía me despierto por la mañana con el cartel anterior. En mi habitación tengo “El presidente de la Juventus y Zidane, Raúl, Figo y Beckham. Entre Galácticos y Real Madrid, sólo miraba a Florentino. Siempre me interesó lo que había detrás del fútbol”.

Has hecho de Football Manager la vida real.

“Viví con ese partido… Todavía recuerdo los partidos con Viduga y Cavell contra el Leeds, fue un sueño cuando fui a trabajar con Radrizzani. Mi mejor entrenador de fútbol del sábado por la tarde y el comentario de Marianella contó la Premier League”.

¿Por qué elegiste al Udumbu como mascota del club?

“El primer día en Cancún me sorprendió la cantidad de iguanas gigantes que deambulan por la ciudad, al igual que la cantidad de palomas que hay en Italia, símbolo del reconocimiento de la ciudad”.

Estás en la segunda división mexicana, ¿cómo va la temporada?

“En la era Covid, bloquearon el ascenso y el descenso hasta 2025 porque había algunos equipos que no querían bajar, pero yo me propuse el objetivo de ascender a primera división en cuatro años”.

¿El mercado se verá afectado entonces?

“Mi sueño es traer a Carlos Vela a Cancún. Él nació aquí, sus dos hermanos trabajan aquí. Otro nombre que quiero traer es Dybala, conozco a ese agente, hay una gran comunidad en Argentina. Subiendo. Para la primera división “Realmente podemos trabajar en una gran trama. Nuestra idea es hacer lo que hizo el Inter Miami en la MLS, con la diferencia que aquí tenemos más recursos económicos”.

¿Quieres volver a trabajar en Italia?

“Ahora no me interesa mucho y me pasa muchas veces que me discriminan por mi edad. Piensan que un chico no puede hacer grandes cosas, tienen una mentalidad jerárquica que ellos no tienen. “Lamentablemente el estado de ánimo está un poco deprimido y sólo puedo cambiar de opinión si llega una oferta importante de la Roma: quiero ganar un campeonato con los Giallorossi por el interés en esa ciudad”.

@francGuerrieri