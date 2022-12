Alguien en Argentina vio en la foto de Maradona un presagio de la victoria de Messi en el Mundial de Qatar hace 36 años: la fiebre albiceleste en su punto más alto. Activa las notificaciones para recibir notificaciones La primera semifinal de la Copa del Mundo se llevará a cabo el martes por la noche. Argentina Y Croacia y la espera es espasmódica, algún veneno contamina de inmediato los pozos. La prensa croata revela Proyectos ‘sucios’ imaginarios Planeado en el vestuario de la Albiceleste, Una historia popular está creciendo en Argentina de que Leo Messi está siguiendo los pasos de Diego Armando Maradona 36 años después de sus gloriosas hazañas en México ’86.. Un jugador estrella majestuoso, el delantero del PSG de 35 años también parece tener esa sangre populista en él que hizo de Pipe un héroe revolucionario tan querido. El revolucionario Messi nunca lo será, pero También verbalmente competitivo La actuación durante y después de los cuartos de final contra Holanda dejó furiosos a los aficionados argentinos. También atraen señales místicas. Bueno Leo en su quinta aparición en la Copa del Mundo para convencerse de que por fin puede sentarse en el trono (del fútbol) de su padre. Hay un hilo misterioso que une a los dos campeones, un vínculo entre el sueño y la realidad, y la esperanza de que una victoria de Celexian en Qatar solo pueda tener su conclusión se ha fortalecido en las últimas horas. Un hincha argentino publicó una foto de Maradona, quien lo coronó en el Mundial de México.. La imagen muestra a Deese celebrando una victoria por 3-2 sobre Alemania Occidental en la final en el Estadio Azteca: una de las miles de fotografías tomadas el 29 de junio de 1986, pero en Hay uno que se ha leído como una verdadera profecía.. READ Porque la democracia mexicana está en riesgo

Argentina descubre “plan sucio” para semifinales, nota en Croacia: “serán tres”

En una mano Maradona sostiene la Copa del Mundo, mientras que en la otra señala la bandera de Qatar entre otras para diseñar el estadio de la Ciudad de México.. En la imaginación de la persona que publicó la foto, Entonces, Diego ‘predijo’ la próxima victoria de Argentina en la Copa del Mundo con 36 años de anticipación.. Y así es en la presente edición, la primera desde su prematura muerte hace dos años -salvo del cielo- a la que Bebe no ha podido asistir. Todos estos elementos se convierten en un poderoso soplo detrás de Messi bajo el auspicio del pueblo argentino: detrás de él parece ver la querida silueta de Belusa.

