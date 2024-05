Un superdeportivo que ni siquiera se puede conducir en una pista. Por eso – Sitio web del Corriere

El Bugatti Bolide es en todos los aspectos lo más parecido que puedas imaginar a este tipo de coche de carreras: Pesa sólo 1.240 kg y, aunque su velocidad máxima de 380 km/h lo sitúa por detrás del Chiron, no tiene parangón en la pista de carreras.mientras que, según el piloto de pruebas Andy Wallace, sorprendentemente se mantuvo Es fácil conducir al límite incluso para conductores menos experimentados.. Esta frase debe tomarse en serio, tal como la pronunció quien posee el récord de velocidad de un coche de producción, logrado en agosto de 2019 a bordo de un Bugatti Chiron Super Sport 300: más de 490 km/h. También ganó las 24 Horas de Le Mans y tres veces las 24 Horas de Daytona, aunque según él Más bien, el Bolide es un coche “accesible”, apasionante por sus prestaciones únicas pero no demasiado exigente, quizás gracias al ABS y al ESP.no suele instalarse en coches de carreras.

No hay caminos con líneas rectas lo suficientemente largas.

A pesar de ser un coche pensado para la pista, Bolide no renuncia al confort, con interiores diseñados con atención al detalle, incluyendo cuero y fibra de carbono, incluso si el puesto de conducción no es adecuado para viajes largos.: El conductor se encuentra con los talones levantados, como los conductores en el habitáculo de un coche de carreras, mientras que el pasajero se inclina hacia delante para mejorar la distribución del peso. Dallara no sólo se encuentra entre los socios italianos de este “superdeportivo”: El sistema de frenos fue desarrollado exclusivamente por Brembo y cuenta con un sistema carbono-carbono que permite frenar con potencia a niveles de un solo asiento. A pesar del peso mucho mayor. Sin embargo, hay un problema relacionado. Posibilidad de aprovechar el enorme potencial del Bólido en circuitos de todo el mundo: de hecho, no hay rectas de más de 2 km en los circuitos actualmente homologados por la FIA. Por lo tanto, los afortunados propietarios tendrán que limitarse a disfrutar del tremendo agarre en curva que proporcionan los neumáticos lisos Michelin Pilot Sport.