Revisarán nuestras cuentas bancarias sin ningún permiso: la ley así lo ha decidido

Con el cambio de ley ya todo es oficial: podrán controlar nuestras cuentas bancarias sin ningún permiso.

En Italia existe una larga serie de Leyes y regulaciones Lo cual siempre es bueno saber desde el punto de vista económico y financiero. con Agencia de ingresos Que trabaja cada día para garantizar el correcto flujo de fondos a las arcas del Estado. Proporcionar todos los controles y herramientas para el caos para garantizar que cada ciudadano pague todos los impuestos y tasas obligatorios. Y que al mismo tiempo Declara todos tus ingresos.

Hace apenas unos días Formulario 730 precumplimentado, Necesario para garantizar que el contribuyente único pueda proporcionar la información necesaria sobre las ganancias y gastos incurridos en el año calendario anterior. Mientras tanto ya vienen Algunos cambios a nivel de ley Prestar atención a. Uno en particular: según apareció, a partir de hoy podrán hacerlo Espiar nuestras cuentas bancarias sin autorización.

Cuentas corrientes gratuitas sin autorización: pueden verificarlas por nosotros

Un cambio en la ley que inevitablemente dará lugar a mucho debate. Según apareció, con la declaración histórica de Corte de Casación Llegó recientemente y ahora la agencia tributaria tendrá la capacidad de implementar Cheques sobre nuestras cuentas corrientes Sin ningún tipo de licencia. De este modo será posible proceder sin obstáculos a las liquidaciones fiscales basadas en transacciones bancarias.

Aún será posible que las autoridades fiscales soliciten aprobación, pero sólo eso Para fines regulatorios. Si no hay solicitud, no habrá problema en prestar el servicio. También lo repitió el Tribunal de Casación. Por tanto, la inspección es legítima en ausencia de licencia. No significa que los datos adquiridos no puedan utilizarse.

Entonces hago una excepción en ese caso. Se produce un perjuicio real a los contribuyentes. Por tanto, este decreto confirma que no existe obligación de adjuntar licencia. Su función es sólo organizativa y nada tiene que ver con su impacto en las relaciones entre oficinas.

Ni siquiera para Verificar el motivo de este acto. Será necesario proceder con la solicitud. Una decisión muy controvertida que dará lugar a varios debates por parte de los contribuyentes. Ahora tenga miedo de los controles de sus cuentas bancarias que pueden realizarse en cualquier momento.