El gobierno, los funcionarios y los militares rusos viven en una especie de profunda simbiosis con su presidente, a quien todo está permitido. Así, si la Corte Penal Internacional busca a Vladimir Putin como responsable del crimen de guerra de deportar niños de Ucrania, ha surgido una nueva y notoria acusación para Moscú: genocidio. La atención se centra en los procedimientos en los hospitales de Lugansk, una región ocupada por Rusia, donde las madres en los hospitales son amenazadas con la separación de sus bebés recién nacidos si ninguno de los padres puede demostrar que tienen la ciudadanía rusa. Se trata de una clara violación del artículo 2 de la Convención para la Prevención del Delito de Genocidio.

El jefe de la Administración Militar de Lugansk, Artem Lesogor, dijo que a partir de mañana las madres que den a luz en los hospitales de distrito deberán confirmar la ciudadanía de la Federación Rusa de al menos uno de los padres, de lo contrario se llevarán a los niños. Esta acusación también es confirmada por analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra que precisan: “La aplicación de medidas destinadas a impedir los nacimientos en grupo constituye el delito de genocidio”. Además, los funcionarios rusos llevan mucho tiempo implementando diversas medidas para militarizar primero y luego adoctrinar a los jóvenes ucranianos en los territorios ocupados. El 1 de mayo, por ejemplo, se lanzó un nuevo libro de texto que examina la historia moderna de Luhansk según la narrativa de Moscú. Pero en las regiones de Zaporizhzhya, Berdyansk y Melitopol, el funcionario prorruso Vladimir Rogov dijo que el 2 de mayo, 200 niños participaron en los juegos militares nacionales de las organizaciones juveniles rusas “Primer Movimiento” y “Yunarmia”. En las zonas ocupadas de Berdyansk y Melitopol. Cosas que parecen salidas de un documental de hace 80 años.

Por otro lado, Moscú, como siempre, responde con ataques. El Ministerio del Interior incluyó a Volodymyr Zelensky y al ex presidente Petro Poroshenko en una lista de personas buscadas “en virtud de un artículo del Código Penal”, que aún no ha sido revelada. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, respondió: “Es una prueba de la desesperación de la maquinaria estatal y la propaganda rusa el hecho de que no tiene otras excusas notables que inventar para llamar la atención cuando la orden de arresto contra el dictador ruso Vladimir Putin es absolutamente real”.

Pero a Moscú le esperan más problemas. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que había determinado que las fuerzas rusas en los últimos días violaron la Convención sobre Armas Químicas al usar cloropicrina, un insecticida altamente dañino para los pulmones, y agentes antidisturbios contra las fuerzas ucranianas. Según se informa, las fuerzas rusas han utilizado ampliamente gas clorobencil dinamonitrilo en granadas disparadas por drones contra posiciones ucranianas al otro lado de la línea del frente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó la acusación, pero en los últimos días, la 810.ª Brigada de Infantería de Marina de Rusia admitió en una publicación, posteriormente eliminada, que había utilizado deliberadamente granadas K-51 con gas CS en posiciones ucranianas cerca de Kryinki. Por si fuera poco, en un informe Human Rights Watch acusó a las fuerzas rusas de ejecutar al menos a 15 soldados ucranianos que se rindieron en diciembre de 2023, y mostró imágenes que respaldan esta acusación. En un caso específico, los comandantes rusos ordenaron explícitamente a sus soldados ejecutar a sus enemigos en lugar de arrestarlos, en violación del artículo 41 de la Convención de Ginebra para la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales. “Especulación de que Estados Unidos y Ucrania están ocultando el uso de armas químicas”, intenta responder Moscú incluso ante pruebas abrumadoras.



En defensa de una línea que se adopta constantemente y que puede volverse ridícula.