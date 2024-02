Cayeron 3 misiles disparados desde el Golán. Estados Unidos está preparado para atacar objetivos iraníes. Principal: Responderemos

06:24

Cameron (Reino Unido): “Estamos considerando reconocer el Estado palestino”

El Reino Unido puede reconocer oficialmente estado palestino Tras un alto el fuego en Gaza sin esperar el resultado de lo que podrían ser años de conversaciones entre Israel y los palestinos para llegar a un acuerdo La solución de dos Estados. El Ministro de Asuntos Exteriores británico dijo: David Cameron. Durante una visita al Líbano ayer, Cameron dijo que el reconocimiento no se produciría mientras Hamas permaneciera en Gaza, pero que podría ocurrir mientras continuaban las negociaciones israelíes con los líderes palestinos. El ex primer ministro añadió que el reconocimiento por parte del Reino Unido de un Estado de Palestina independiente incluido en la lista de la ONU “no puede ser el comienzo del proceso, pero no debe ser el final del proceso”. “Podría ser algo como esto lo tendremos en cuenta “Cuando este proceso se vuelva más realista”, dijo Cameron, “lo que tenemos que hacer es darle al pueblo palestino un horizonte hacia un futuro mejor, un futuro en el que tenga un Estado propio”.