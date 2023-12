La Cámara de Representantes da luz verde al juicio de Joe Biden – periódico Al-Rai

NUEVA YORK – Un paso importante Congreso de Estados Unidos Hacia el intento de los republicanos de alcanzar Acusar a Joe Biden. El día que el hijo del presidente Trump, Hunter, fue acusado de distorsionar declaraciones y testimonios sobre sus delitos financieros para intentar golpear a su padre Se negó a testificar en el Parlamento. A puerta cerrada, dijo que estaba dispuesto a responder todo, pero sólo en sesión pública. habitación Votaron la propuesta. Se abrió formalmente una investigación parlamentaria para recolectar pruebas Contra Joe Biden. Todos Los demócratas se opusieron Hablaron de venganza por los dos juicios políticos a Trump, que se llevaron a cabo sin pruebas y sólo con teorías de conspiración. Pero el orador, El republicano Mike JohnsonDestacó que este es sólo uno Un paso inicial – Dar a los parlamentarios más poderes de investigación.

Palabras que a mi también me convencieron Moderados de derechaescéptico ante la posibilidad de un ataque parlamentario tras un año de controles fallidos contra el presidente, votará unido con otros republicanos, La propuesta fue aprobada por 221 sí y 212 no.. Esta votación concluyó una jornada muy tensa que comenzó a primera hora de la mañana con la aparición de Hunter Biden, quien dejó claro ante las cámaras de televisión estadounidenses y detrás de él la cúpula blanca del edificio del Capitolio en Washington su rechazo a la cita que dijo Trump. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes le ordenó comparecer y testificar a puerta cerrada. “En lo profundo de mi adicción a las drogas – dijo el hijo del presidente – lo hice Cosas fiscalmente irresponsables Y le respondo. Pero creo que esta podría ser un área de investigación sobre el impeachment de mi padre. Es absolutamente ridículo: es vergonzoso.. Estoy dispuesto a testificar ante el Consejo en público, no a puerta cerrada. Durante seis años he estado en el punto de mira de la maquinaria de ataque de Trump: no acepto que mis palabras sean utilizadas –como lo han hecho los republicanos durante años– para engañar filtrando porciones seleccionadas de declaraciones con el fin de respaldar reconstrucciones engañosas y falsas”. READ Agosto, el centro europeo no deja dudas, las vacaciones de los italianos peligran; Veamos por qué »ILMETEO.it

“Estoy aquí, estoy aquí”, continuó Hunter Biden, “listo para dar respuestas a las preguntas legítimas que Todos deberían poder escuchar, sin manipular.. James Comer, Jim Jordan y Jason Smith (los legisladores republicanos más influyentes y activos en el intento de destituir al presidente). Sr. Dr.) Y otros distorsionaron los hechos extraídos de documentos bancarios, manipularon mis mensajes de texto, utilizaron datos personales que me fueron robados y llevaron a cabo… La traviesa tarea de editar los datos de mis amigos y socios comerciales. “Lo que están haciendo los republicanos es incorrecto e inapropiado: mi padre nunca estuvo involucrado financieramente en mi negocio, mi trabajo como abogado o las relaciones que tuve con clientes extranjeros”.

No pasó mucho tiempo antes de que los republicanos, que ahora controlan la Cámara de Representantes y atacan al presidente, respondieran: “Co¿Y Biden no está involucrado financieramente? – Comentario Jim Jordán -. interesante. Hasta ahora han dicho que el presidente no estuvo involucrado y se acabó. Ahora Hunter nos dice que no está involucrado financieramente. ¿Cuáles son las otras formas entonces? Tienes que venir y explicarnos.” Muy difícil. James Comer“No le corresponde a él decidir cómo debe ser interrogado”, dijo James Comer, presidente del comité de supervisión que lo citó. “No permitimos que Hunter Biden imponga las reglas”. Y luego: “No le daremos ningún descuento porque es hijo del presidente.Intentaremos acusarlo de desacato al Congreso, desacato al Congreso y negativa a cumplir con una citación, que es una citación legalmente vinculante.

Ante la perspectiva de pasar años -quizás décadas- en prisión Acusaciones recibidas anteriormente por el poder judicial Por delitos no particularmente graves (posesión de un arma durante 11 días sin declarar drogadicción y falta de pago de impuestos durante 4 años, pero luego pagados en su totalidad), Hunter no arriesga mucho al negarse a testificar en el Congreso: el Comité de Supervisión debería convocar nuevamente Fue declarado culpable de desacato, y el caso fue trasladado al tribunal competente Votación sobre la solicitud de procesamiento penal. La solicitud, de ser aprobada, será examinada por el Ministerio de Justicia, a quien corresponde decidir si procede o no. Es probable que Secretario Merrick GarlandSiempre está dispuesto a demostrar su independencia de la Casa Blanca, llegando incluso a asignar la investigación criminal sobre Hunter Biden a un juez designado por Trump, enviando el caso al Tribunal de Apelaciones de D.C. para posibles sanciones. READ Cómo comer pimientos de forma segura sin sufrir problemas digestivos