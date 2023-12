“Adelante aún sin apoyo” – El Tiempo

La operación ya se esperaba desde hacía días. El ejército israelí comenzó a inundar con agua de mar parte de la red de túneles excavados por el movimiento islámico palestino Hamás en Gaza. Así lo informó CNN, donde Israel informó a Estados Unidos del inicio de estas operaciones. La noticia del hundimiento de los túneles generó preocupación por el destino de más de 100 rehenes en manos de Hamás, a quienes la organización palestina parece esconder en una vasta red de túneles que ha excavado durante años en el territorio de la Franja Palestina. .

Cuando los periodistas le pidieron aclaraciones, el presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó que había recibido informes sobre tramos de la red de túneles inundados y admitió que no podía expresar con certeza la posibilidad de la presencia de rehenes: “Tanto como partes del La red de túneles se inundó, dijo el funcionario: “No están en buena situación en los túneles… Bueno, hay afirmaciones de que están bastante seguros de que no hay rehenes en ninguno de estos túneles, pero no lo sé por Seguro.” La Casa Blanca añadió: “No puedo decir eso, pero en cualquier caso cada muerte “Madaniyya es una tragedia absoluta”.

La guerra continuará con o sin apoyo internacional. Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, lo que provocó que se congelara cualquier esperanza de alcanzar una nueva tregua en la Franja de Gaza. Cohen dijo: “El alto el fuego en la etapa actual será un regalo para la organización terrorista Hamás, que le permitirá volver a amenazar a la población de Israel”. Por tanto, los combates continúan, y en las últimas horas el Estado Mayor israelí anunció que durante la noche diez soldados murieron en la batalla y otros 21 resultaron heridos, cuatro de ellos en estado grave.