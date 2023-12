El gran resfriado entre Merkel y su Partido Demócrata Cristiano. El partido la acusa de “ingrata” – Corriere.it

De nuestro corresponsal BERLÍN – Hace mucho frío entre Angela Merkely su partido CDU. Además, un destacado político conservador, que no reveló su identidad, cuenta… SPIEGEL que“era de Hielo”E incluso “separación”.

El ex asesor es Salir de la fundación del partidoel Fundación Konrad Adenauer (taza). Este grupo de expertos es una de las instituciones más prestigiosas de Europa y es el brazo “intelectual” de la CDU: una reunión secreta de políticos y figuras cercanas a los conservadores que financian investigaciones y mantienen conexiones en toda Europa. El Consejo de Administración está formado únicamente por 55 miembros, a menudo vitalicios: para que se incorpore un nuevo miembro, en elecciones cada 3 años, el puesto debe permanecer vacante. El puesto de Merkel será ocupado por su sucesor -y su rival interno en la CDU- el presidente Friedrich Merz.

Fue el ex canciller quien quiso irse. Norbert Lammert, presidente de la KAS, solicitó una reunión para intentar convencerla de que se quedara. Pero Merkel se mostró inflexible y le habría respondido a Lamert que “ya había superado este papel”. Al lado de Rechazó el simple título de “amiga” del establishment. La decisión, según Merkel, es coherente con sus declaraciones públicas de que quiere abandonar la política activa y dedicarse a otra cosa. ¿en qué? ““Duerme un poco y luego mira lo que realmente me interesa”, respondió cuando recibió su título de la Universidad Johns Hopkins en Washington. Una razón orgullosa. Pero este corte limpio de Merkel es también una despedida Fundación Konrad Adenauer —definido como el “club de estudiantes” de Merkel para todos los amigos que trajo a la junta directiva— enfureció a los conservadores, quienes la tildaron de ingrata. Mientras tanto, ella y su silenciosa y confiable secretaria Beth Bauman están escribiendo unas memorias que se publicarán en el otoño del próximo año. ¿Responderá, o más bien dará su versión de las muchas opciones que recibió durante sus años?

No se sabe qué estalló entre Merkel y la Unión Demócrata Cristiana. No se filtró nada al público. Sólo podemos imaginar cuán significativa fue la derrota en las elecciones sorpresa de hace dos años, cuando Merkel respaldó a Armin Laschet como candidato a canciller contra el ala dura de Merz, una elección que resultó desastrosa y llevó a los socialdemócratas al gobierno.

¿Qué tan fuerte es el odio y el resentimiento personal? para estar seguro, No se puede dejar de pensar en un partido que devora y repudia a sus dirigentes. Es difícil no pensar en Helmut Kohl, cuyo sucesor fue absuelto o asesinado en el atormentador caso del dinero corrupto de la CDU a finales de los años 1990. No podemos dejar de recordar que fue Angela Merkel, la “niña” protegida por la Canciller, quien le asestó el golpe final cuando fue la primera en decir, en una carta a un periódico, que por el bien de la Unión Demócrata Cristiana Helmut Kohl tuvo que irse. ¿Destinos que se suceden y se repiten? Pero esta vez sólo Merkel cierra la puerta.