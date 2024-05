Inter y Pimco están lejos, pero aún no ha terminado: Zhang, tres escenarios posibles

“Pemko está fuera, pero aún no está fuera de juego. Oaktree, más dentro del Inter hoy y, sobre todo, mañana. Viernes de absoluto silencio entre Suning y el club nerazzurri, lejos de cualquier posible choque y pared contra pared, no es seguro que sea una señal que vaya en dirección a una repetición Financiación con PIMCO. Así comienza el artículo de La Gazzetta dello Sport que intenta explicar lo que está pasando entre Zhang y Pimco, el fondo americano con el que el técnico nerazzurri negocia desde hace tiempo para refinanciar deudas, con Oaktree al acecho.

Tres opciones

—

“Estamos en el último kilómetro, pero nadie está seguro de cómo terminará esta maratón. Por el momento hay tres escenarios posibles. El primero, que es el menos probable hasta ayer por la tarde pero que todavía no está descartado. Oaktree permite posponer las condiciones en relación con la fecha límite del lunes (que luego será el martes, que se considera día festivo en Luxemburgo), para que el Inter finalice el acuerdo con BIMCO y transfiera los fondos correspondientes. entre Inter y Oaktree se reinicia (suponiendo que el proceso no esté ya en marcha) el diálogo sobre la refinanciación. Con plazos muy cortos, para ser claros: otros seis meses, de hecho un paso técnico, es el plazo dentro del cual debe completarse la venta del Inter. , y de esta manera el Fondo de California puede hacerse con el interés acumulado y también con el 20%. Esta famosa cláusula de garantía constituye un punto crucial en la historia: si PIMCO entra en escena con un préstamo a tres años, Oaktree tendrá que renunciar a ese beneficio durante al menos los próximos 72 meses, un movimiento algo complicado de explicar para los inversores. Hay que recordar que Zhang ya rechazó en los últimos meses la posibilidad de renovar el préstamo con Oaktree, intentando seguir otros caminos. Pero ahora, bajo presión, puede abrir las puertas a esa posibilidad. Luego está el tercer escenario, el más automático, en el que Oaktree ejecuta la prenda sobre las acciones y así toma inmediatamente el control del Inter. “Suponiendo que el Fondo no quiera mantener el club a largo plazo, este camino permitiría al propio Oaktree gestionar el futuro cambio de propiedad del club nerazzurri hacia un nuevo propietario”.Rosia explica en detalle.