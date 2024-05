Rueda de prensa en directo antes del partido Roma-Génova

16:35

No sólo Dybala, también está Paredes en lugar de De Rossi

La otra buena noticia para De Rossi tras el regreso de Dybala está relacionada con las circunstancias de Leandro Paredes, quien también volvió a entrenarse de lleno con el equipo tras parar durante el partido ante el Atalanta. Los dos argentinos también estuvieron disponibles y en buena forma en el entrenamiento de ayer, con Goya marcando goles en el partido de entrenamiento y maravillosos pases al larguero (como Totti, en imaginación y calidad), pero también pases verticales de Leandro, el favorito para tomar la pelota. Un lugar clave en el centro del campo de los Giallorossi ante el Génova.

16:09

Jugadores que fueron amonestados dentro de la reserva de Roma y Génova

Estos son los jugadores avisados ​​por Roma y Génova y que, si son amonestados, se perderán el último partido del torneo: entre los Giallorossi, Azmoun, Huysen, Lukaku y Mancini están en riesgo mientras que entre los Rossoblu, Bani, Gudmundsson, Strootman y Fogliaco . En advertencia.

15.55

De Rossi contra Gila y Strootman

Mañana, en Génova, De Rossi se enfrentará al técnico Alberto Gilardino, con quien ganó el Mundial de 2006 como selección, y en el campo a Kevin Strootman, que fue su compañero en el centro del campo de la Roma de 2013 a 2018.

15.40

Roma y comparación con 2023

Hasta ahora, la Roma ha obtenido 60 puntos en 36 partidos de liga, la misma cantidad que obtuvo después de otros tantos partidos la temporada pasada en la Liga italiana. En comparación, los Giallorossi marcaron más goles (63 en 2023-24 y 47 en 22-22). 23), pero también encajó más goles (44 en la temporada 23-24 y 35 en la 22-23).

15.25

Las fronteras de la actual Roma

En la última pregunta de la rueda de prensa, De Rossi se enfureció ante las limitaciones de la Roma, que deben corregirse aún más de cara al próximo mercado de fichajes: “Uno se hace una idea, pero no entra en los detalles más pequeños. Tenemos un partido que jugar. Ayer pasé 11 horas y media aquí en Trigoria. Paso quizás dos horas en el campo, dos preparándome para el entrenamiento de hoy y tres.” Para preparar el partido y tal vez pasar la única hora libre pensando en lo que podría ser este equipo mañana, pero no puedo dar más del 5% a estas ideas, es demasiado pronto para entender por qué nadie tiene que tomar la decisión. Tendré gente conmigo que me ayudará a hacer que el equipo sea lo más fuerte posible. Ya leí que lo pedí, lo llamé, lo quiero… Son cosas que nunca había leído antes. Algunos nombres me gustaron, pero nada más por respeto a los jugadores y porque tengo dos. Más juegos para ganar.

15.22

De Rossi y los jugadores más destacados

¿De Rossi hará lo mismo que Conte y Mourinho, que exigen jugadores de primer nivel? “Y ahora somos primero yo, Mourinho y Fonseca. Cada uno tiene su manera de llegar al mercado, pero la constante es que siempre llegamos en sexto o séptimo lugar. Algo debe cambiar. El entrenador fuerte debe imponerse para que quien quiera lo compre, y el club fuerte debe satisfacerlo. Por supuesto, si pides 100 millones de jugadores, estás loco. La primera condición es el hambre, y en Roma deben sentir que esto es lo mejor que les ha pasado jamás. No se trata de los grandes jugadores ni de los jóvenes, necesitamos gente que encienda el fuego. No hablo de la camiseta, la curva, etc. Pjanic se fue a la Juve y fue humillado, pero en la Roma se fue por Alvin. Darles hambre y tener un buen desempeño en el campo depende de mí. Necesitamos que tengan hambre y sean fuertes en el campo.“.

15:18

Lista intransferible

Luego se le preguntó a De Rossi si había elaborado una lista de jugadores intransferibles de la plantilla actual a la luz del mercado de fichajes: “Sí, pero no te lo diré, eso no es agradable ni justo. Si te digo dos, tres, cinco o diez nombres, piensa en quién no estuvo: me dirán que debí habérselo dicho primero. Algunos elementos intransferibles pueden desaparecer, otros pueden permanecer y nunca se sabe. Entonces, tal vez los jugadores intransferibles sean en gran medida canjeados, mientras que otros que eran menos populares se conviertan en grandes compras para la siguiente temporada. Es demasiado pronto“.

15.13

De Rossi sobre Gasperini

De Rossi habló a continuación de Gasperini, que en las últimas semanas ha echado algunas culpas a la Roma por el aplazamiento del partido contra el Udinese y su recuperación ante la Fiorentina: “Ha pasado mucho tiempo, hablamos y nos dijimos lo que debíamos hacer. En la llamada telefónica hubo algunos atisbos de respeto mutuo, y estas son las diferencias que se crearon aquí. No teníamos dudas sobre Atalanta, pero sí en general. Tenemos la conciencia tranquila. Teníamos algunas dudas sobre la recuperación tras el torneo, pero no duraron mucho. Su partido fue pospuesto por una tragedia y el nuestro por lo que parecía una tragedia. No hubo necesidad de servicios, teníamos que hacernos un favor y hacerlo mejor en Bérgamo. No tuvimos ningún problema en elogiarlo”.

15.11

El futuro y el mercado

De Rossi sigue hablando del futuro: “Éramos dueños de nuestro destino, pero sabíamos que podría haber sido diferente. Tuvimos algunos partidos muy difíciles. Hablamos de lo que necesitaría la Roma y no hablamos de un jugador en particular, Lukaku o Abraham. Hemos hecho observaciones sobre el mercado en el pasado, centrándonos en los jugadores ya formados, aunque también puede ser positivo tomar jugadores e impulsarlos usted mismo, convirtiéndolos en un activo incluso a largo plazo. Entonces todavía falta entre nosotros ese número que pondrá todas las piezas en su lugar y con el que también haremos los nombres. Y creo que también faltan bastantes allí”.

15.08

Contrato

Tras anunciarse la confirmación, aún faltaba el comunicado de prensa sobre el contrato de De Rossi con la Roma para los próximos años: “No estamos esperando a nadie. estamos hablando. Tenía muchas cosas que hacer y esto era lo último que tenía en mente. Nos llevó 10 minutos llegar a un acuerdo sobre el salario y la duración. Estamos poniendo las cosas en perspectiva, pero cuando se da la mano tan rápido, no hay problema si se anuncia mañana o pasado mañana. Queda poco tiempo. Duración del contrato ? No está firmado y no hablo de eso.“.

15.05

De Rossi para Gilardino y Strootman

De Rossi luego habló sobre el partido contra el Génova contra su ex compañero Gilardino y el ex compañero de Giallorossi Strootman, que se encuentra al final de su aventura en Liguria: “Será un día lleno de muchas cosas ilusionantes, tenemos un objetivo importante que conseguir, ellos están jugando bien, pero están sin motivación. Todo está bien, pero tenemos que ganar. Gila me sorprendió: es una persona especial, un hombre de pocas palabras, y no pensé que sería tan bueno como entrenador. Trabajó duro y ahora Génova es uno de los mejores. Me encantaría volver a verlo, está bien. ¿Kevin? Me alegraría que el estadio también estuviera lleno para él. Cualquiera que respete la Roma y la camiseta de fútbol debe ser recibido con dignidad.“.

3 pm

Comienza la rueda de prensa

En Trigoria llega el momento de la rueda de prensa de De Rossi: “¿Dybala? Ayer solo tuvo un entrenamiento con nosotros, veremos cómo estará hoy en el campo. Entrenó un poquito con nosotros y veremos cómo le va.Luego dice en el mercado, condicionado a la situación del campeonato: “En la era del Fair Play financiero todos estamos condicionados por los ingresos, entre los derechos de televisión y la Liga de Campeones. De momento no hablamos de presupuesto pero compartimos el deseo de gastarlo bien. No hace falta gastar mucho, delante tenemos un equipo que gastó menos, y hay quien juega un fútbol interesante sin gastar cantidades desorbitadas. También debemos valorar lo que tenemos.“.

14:52

El momento difícil de Roma

La Roma de De Rossi no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones (3 empates y 2 derrotas): los Giallorossi no han marcado seis partidos oficiales consecutivos sin éxito desde hace tres años, en el período comprendido entre abril y mayo de 2021, cuando En el banquillo estaba Paulo Fonseca.

14.40

Primera parada del desastre

El partido de ida estuvo entre los peores bajo la dirección de Mourinho, ya que los Giallorossi cayeron derrotados por 4-1 en Marassi el 28 de septiembre. Los gitanos intentarán vengarse de aquel grave desastre.

14:29

Posible alineación de la Roma

De Rossi tiene previsto ser titular mañana junto a Dybala, que volvió al grupo tras sufrir una lesión en el muslo. Sin embargo, están ausentes Spinazzola y Renato Sánchez.