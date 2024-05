Granata Juric todavía puede soñar con Europa

Zapata e Ilicic anotaron en la primera mitad, luego Rodríguez en la esquina superior al comienzo de la segunda mitad, y Juric sueña con el título de la liga de conferencia. Los rossoneri ya están de vacaciones

el Turín Ganó 3-1 Milán El día 37 de Liga, que mantiene la esperanza de clasificarse para la próxima liga de conferencias. En el Stadio Olimpico Grande Torino, ante un Pioli que ya tenía asegurado el segundo puesto, la Granata abrió el marcador en el minuto 26 con un gol de Zapatase optimiza antes del intervalo de entrada Ilich. Unos segundos después de regresar del descanso, Ricardo Rodríguez Marcó su primer gol en cuatro años con el Toro deslizándose hacia la esquina superior. a MilánTras centro de Pulisic, se adelantó por sólo un gol Penalti de Bennacer A los 55′.

el partido

La motivación a estas alturas del torneo marca la diferencia en el mundo, incluso más que la propia clasificación. El equipo de Juric en Turín, que todavía persigue el sueño de clasificarse para la próxima Conference League, se despide de su afición con un prestigioso triunfo sobre el Milán por 3-1 que nos da muchas esperanzas. Los rossoneri, ya confirmados en la segunda plaza, fueron derrotados en la primera mitad por la ferocidad de la bomba que se llevó los tres puntos conquistados por Juric para superar al Napoli en la clasificación, para poder esperar el éxito europeo de la Fiorentina para volver a jugar. fuera de las fronteras nacionales. .

Marcaje completo, mucho físico y buenos cambios técnicos de juego para poner a un Milán confundido y tácticamente confuso en una posición difícil, demasiado fluido y móvil para ser compacto y peligroso, al menos en la primera mitad. Con estas armas, que no son otras que las utilizadas a lo largo del torneo con éxito desigual, el Torino venció a los rossoneri por 3-1, aprovechando centros desde las bandas que dejaban mucho espacio. Luego de una oportunidad para Tamezi y otra para Okafor, Granata abrió el marcador a los 26 minutos por medio de Duvan Zapata, quien corrió hacia el centro del área aprovechando un centro de Rodríguez tras un cambio de Linetti. Un error al que el Milan no reaccionó y que, de hecho, antes del final de la primera parte propició el 2-0 de Ilicic, que supo aprovechar el hueco dejado por Tomori, Thiao y Kalulu para rematar de cabeza. Centro de Bellanova desde la derecha.

Pero el golpe definitivo llegó apenas segundos después de regresar al campo en la segunda parte con un exjugador de turno. Ricardo Rodríguez despejó las telarañas de la escuadra de Sportiello desde el borde del área para anotar su primer gol granata, que fue celebrado por sus compañeros y cuerpo técnico. Sin embargo, antes de que el Milan fuera finalmente expulsado, el tercer gol despertó el orgullo de los rossoneri. Tras ser arrastrado por Pulisic, el último en rendirse, el Diablo primero pegó en el larguero y luego le ganó el penalti a Bennacer. Al final, Liao intentó reabrir el partido sin éxito.

—

Las boletas de calificaciones

Zapata 7 – Cabeceó el gol entre Thiaw y Tomori para abrir el decimotercer partido de su torneo. En los espacios dejados por la defensa rossoneri encontró tiempo para jugar y realizar paradas, e incluso estuvo cerca de marcar dos goles.

Aquí hay 7 – El gol no es uno de sus fuertes, pero con un cabezazo al segundo palo encontró la manera de celebrar. En medio del campo da tiempo a maniobrar la granada con calma.

Bellanova 7 – Otra asistencia en el bolsillo mediante un balón teledirigido sobre la cabeza de Ilicic. Aprovechó la táctica especial de los laterales rossoneri para dominar la banda derecha con su velocidad, poniendo en grandes dificultades a Terracciano en su debut en el primer minuto con los rossoneri.

Kalulu 5 – Confundido y desorientado, quizás no le ayude tener que cambiar constantemente de posición. Estuvo ausente durante el gol de Zapata, y estuvo absorto en determinados movimientos y posiciones. También juega con el balón en los pies.

Tomori 4.5 – Debería ser la certeza actual y futura de la defensa rossoneri, pero está consolidado en Turín y desempeña el papel de héroe negativo en cada gol de la Granata. Directa o indirectamente, nunca supone ninguna diferencia; al contrario, a menudo crea un problema, aunque sea de forma desafortunada.

Pulisic 6.5 – En la tarde de un viaje casi veraniego con sus compañeros, el estadounidense confirmó que tal vez fue la nota más feliz de la temporada en Milán. En la segunda parte pegó en el larguero con un brillante disparo y luego ganó el penalti con su flexibilidad.

—

Hoja de resultados

Torino-Milán 3-1

Turín (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 6,5, Buongiorno 6,5 (35′ St Lovato sv), Masina 5,5; Bellanova 7 (29′ Lázaro 6), Linetti 6, Ilicic 7, Rodríguez 7 (16′ Vojvoda 6); Richie 6; Pellegri 6.5 (calle Sanabria 29 6), Zapata 7. Disponibles: Gemillo, Bubba; Delavalle, Djidji, Sava, Sazonov; Semaglicilla, Silva Bertinhis, Kabiche, Okereke. Todos: Júrico 7.

Milán (4-3-3): Sección 5.5; Kalulu 5, Thiaw 4,5, Tomori 4,5, Terracciano 5 (20′ Florenzi 6); Reynders 5,5, Bennacer 6 (31′ Bubega 6), Moussa 5 (31′ Giroud 6); Pulisic 6,5, Jovic 5,5, Okafor 5 (16′ Liao 6). Disponibles: Minyan, Meranti; Partisaghi, Calabria, Caldara, Adli, Zeroli. Todos: clavijas 5.

mandar: Feliciano

Señales: 26′ Zapata, 40′ Ilicic, 1′ Rodríguez, 10′ penal. Bin Nasser (hombre)

advertir: Ritchie (m.); Tomori (M)

desalojo: nadie

—

estadísticas de opta

• Duván Zapata ha marcado ocho goles de cabeza en esta Serie A, y en las cinco principales ligas europeas actuales nadie ha marcado más (ocho como Harry Kane).

• El gol de Ricardo Rodríguez es el gol más rápido que ha encajado el Milan en la Serie A desde el inicio de la segunda parte (45′ 17 pulgadas), teniendo en cuenta las últimas 20 temporadas de la Premier League (desde 2004/05).

• En las últimas 20 temporadas de la Serie A (desde 2004/05), solo Andrea Belotti ha marcado más goles de cabeza (10, en 2016/17) en una sola temporada con el Torino que Duván Zapata (ocho en la Championship de esta temporada).

• Si analizamos las últimas 20 temporadas de la Serie A (desde 2004/05), sólo Alberto Gilardino (49) y Luca Toni (40) han marcado más goles de cabeza que Duvan Zapata (32) en la Serie A.

• Ricardo Rodríguez, con su segundo gol en la Liga italiana, tras el que marcó el 20 de septiembre de 2017 con el Milán (ante el SPAL en San Siro), ha marcado al menos un gol y una asistencia en un partido de la Serie A. Primera vez.

• El gol de Ricardo Rodríguez llegó en el minuto 17 tras el inicio de la segunda parte y es el gol más rápido marcado desde el inicio de la segunda parte en la Liga italiana, desde el gol de otro jugador del Turín, Antonio Sanabria, el 3 de abril de 2021. , ante la Juventus (46 “13”).

• Ismail Bennacer, que también marcó en el último partido contra el Cagliari, nunca ha marcado al menos un gol en dos partidos consecutivos de la Serie A. Además, el gol de hoy es el primer gol de penalti del centrocampista.

• Ivan Ilicic anotó su tercer gol en el torneo actual y nunca antes había superado los dos goles en una sola temporada de la Liga italiana.

• Con el gol de Bennacer, la racha consecutiva del Torino de portería a cero en casa en la Liga italiana se detuvo en cinco, y el último gol encajado dentro de los muros amistosos se remonta al 22 de febrero contra la Lazio (derrota por 2-0 ante la Granata).

• El Torino no ha marcado más de dos goles en un partido de la Liga italiana contra el Milán desde el 26 de abril de 1959 (3-3 ante el Granata).

• Séptima asistencia en la Liga italiana para Raúl Bellanova. El mejor jugador en asistencias del actual torneo. Además, ningún defensa del Turín ha dado tantas asistencias en una sola temporada de la Serie A desde la 2004/05.

• Por primera vez en la Liga italiana, Stefano Pioli juega en un once titular sin Theo Hernandez (en la grada), Rafael Leao y Olivier Giroud (ambos en el banquillo).

• El Milán tiene una plantilla con una edad media de 25 años y 40 días, el segundo once inicial más joven de los rossoneri en esta Serie A (después del partido de ida contra la Fiorentina, en noviembre, 25 años y 34 días).

• Su primera aparición como titular en la Liga italiana con la camiseta del Milan de Filippo Terracciano (tercero en la general de este torneo con los rossoneri).