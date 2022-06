Corvino sobre el mercado: “Alguien llegará con el inicio del descenso. Tenemos muchos nombres en la olla”

Las declaraciones del técnico Bentaio Corvino sobre la actual sesión del mercado de fichajes.

Expedición. “Para ser rescatados, no se necesitan solo migrantes, por lo que no es seguro que los roles más importantes después de Sesai sean cubiertos por estos roles. Necesitamos un equipo a la altura y hay mucho por hacer, dentro y fuera”. La región espera mucho de nosotros y vamos a tratar de hacerlo. ¿Revolución? Reitero que vamos a trabajar duro, tanto entrantes como salientes”.

Luces. “Quiero asegurar que hemos perdido a un gran profesional, un jugador que ha dado tanto a este club, y lo extrañaremos mucho por su asociación y nuestro deseo de sentirnos con la camiseta de Lecce. Queríamos asegurar su ganas, es decir, sentir que es el protagonista a pleno rendimiento. Teniendo en cuenta los diferentes aspectos, queríamos darle esta oportunidad”.

las compras. “Estamos en ebullición, hirviendo, y también los muchos objetivos que estamos considerando. Intentamos alcanzar nuestros objetivos mirando primero lo que hay en la casa, hablando de italianos, y luego resulta que las ideas están más allá de las nuestras”. también. ¿Qué pasaría si alguien pudiera llegar antes del 1 de julio? Creo y espero que sí, algo realmente está saliendo de la olla. Hay tantos procesos en los que estamos hirviendo, no sé qué roles surgirán primero porque el nombres que tenemos son demasiados Cuando estás en la Serie A y has estado allí desde hace años, hacer tres tratos significa que ya casi has terminado con el mercado de transferencias, lo logramos y parece que no lo hicimos. cualquier cosa. Sin embargo, claramente tenemos más trabajo que hacer que otros, hay más pasos y obstáculos que superar y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para superar cada dificultad y cada paso que se nos presente”.