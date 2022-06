noticias del 28 de junio

El martes 28 de junio fue otro día de intensas negociaciones en el mercado de fichajes. Serie A, Serie B y ligas extranjeras: Toda la actualidad oficial y del mercado de fichajes.

Milán

en casa Milán hoy fue día Origen. El delantero belga, tras aterrizar este lunes en Milán, ha pasado hoy las pruebas médicas y ha firmado su contrato con los rossoneri. El objetivo es llegar cada vez más lejos. Renato Sánchez. El centrocampista portugués se prometió Instalaciones y todo Paris Saint Germain Su futuro debe estar en Francia. Siempre como una paleta Ziech del Chelsea.

En el interior

Dos importantes novedades en casa Enterrar: Los exámenes médicos están programados para mañana (miércoles 29 de junio) Romelu Lukaku Y el Christian Aslani. El primero viene con un costoso préstamo de 8 millones más bonos. El segundo, en cambio, es un préstamo engorroso de 4 millones más un rescate de 10 y un préstamo joven Satriano. para Matías vicino, Quien tiene contrato vencido con los nerazzurri, solicita información sobre Marsella.

juventus

Avances en las negociaciones María quien se acerca Juventus. Se espera que el extremo argentino gane casi 6 millones de euros. Su eventual llegada no impediría la llegada de otro extraño. allá juventus Anuncio de los nuevos entrenadores sub 23 y sub 19. Massimo se ilumina Es el nuevo técnico sub-23, mientras que el banquillo sub-19 ha sido cedido a Paulo Montero. Reunirse con palermo por un futuro Bronori. No se mencionó al joven en su lugar. rana, El agente de jugadores Stimperini también lo confirmó. Los desarrollos también llegan a Dragocina, El defensor puede ir a Génova por 5,5 millones.

Lacio

allá Lacio funciona con Verona Para traer al centrocampista a Roma Aquí. Para el ataque, el joven español Mario Mahboub Gela.

atalanta

lentitud en la negociación para comprar Ederson de Salerno. La llegada del centrocampista ya no es demasiado pronto, pero el trato aún no está cerrado.

Nápoles

los chelsea Buscando un defensor después de salir Rudiger. detrás Skriniar y de Ligt El Club de Londres también piensa Coulibaly. Renovaciones Merritt y el joven zerbin, Que jugó el año pasado cedido en el Frosinone.

Roma

Francés fuera blanco, En los cañones están los austriacos Lask Linz. Continúa esperando la respuesta de Lil a Selleck.

fiorentina

agresor Jovic del Real Madrid A un paso. El serbio llegará cedido directamente de Blancos. Es probable que llegue a Florencia la próxima semana para someterse a exámenes médicos. Esperando una respuesta de mandrágora, Viola ha hecho una oferta más alta que Torino, pero el trato está lejos de cerrarse.

Monza

los Monza ha llegado a un acuerdo con Cagliari para comprar Carbone. El joven defensa se marcha a Lombardía por 4 millones más 1 de bonificación. El jugador firmará un contrato de 5 años. Acuerdo con Verona por casa de Campo, Ahora hay que buscar el acuerdo con el jugador, que también lo sigue Lacio y Nápoles. adriano Galiani Afirmó que en unos días recibiría la respuesta de Stefano Sentidos. El acuerdo con el Inter para la cesión del jugador ya lleva días, solo que falta el último jugador para el éxito de las negociaciones. En los próximos días habrá una entrevista con Pescara Joven portero Alejandro Sorrentino. Se puede comprar y dejar en préstamo a Pescara.

Turín

los Turín ha formalizado la liberación de Pietro Pellegri de Mónaco. El delantero nacido en 2001 es oficialmente un jugador granada. El toro sigue insistiendo mandrágora Y quiere hacer una doble pasada Florentina. Bomb Club intenta aprovecharse del jugador y del agente. Atención también al delantero francés Lorient Llorente.

Bolonia

los Bolonia Ha encontrado un acuerdo con Lycogyanis. El contrato del lateral con el .ha expirado Cagliari Ahora está listo para una nueva aventura en la Serie A italiana. El miércoles realizará exámenes médicos.

Empoli

L ‘Empoli Oficializa la llegada de Mattia Destro. El delantero fue liberado y firmó un contrato anual con opción a la segunda. Hoy (martes 28 de junio) se ha mantenido una reunión con el agente del centrocampista rumano. Marina. Las dos partes se reunirán nuevamente mañana (miércoles 29), las negociaciones están en marcha pero aún no se han concretado algunos detalles sobre los contratos. los hombre x acardi quien – cual Faltan los últimos detalles para llegar a un acuerdo con el jugadormientras que el acuerdo con Cagliari Ya se ha encontrado.

salernitana

allá Salerno Anuncio de la venta final de Sintocampsta de takeo En el Tierney. lentitud en la negociación conatalanta por Ederson, El centrocampista puede quedarse en Salerno. Sin embargo, no hay novedades en las negociaciones por el delantero Breretón Díaz.

especias

A través de un comunicado oficial especias Declarar la terminación de común acuerdo con Thiago Motta.

LECCE

Delantero Máximo Cola listo para salir Lychee. Regresará a la segunda división y permanecerá tres años restringido con Génova.

Serie B.

trana

Se considera oficialmente la llegada definitiva del centrocampista nacido en 1990 procedente de Salernitana de Takeo.

barry

El portero Elijah nació en 2001 Capriel Apoyar los exámenes médicos con Ya veo. Llega de forma definitiva procedente del Leed Sub 23 y firmará un contrato por tres años.

Módena

esta llegando a Módena diego Valcinelli. El delantero llega gratis y firmará un contrato de dos años con opción a un tercero.

palermo

Gestión de hoy palermo reunido con juventus para discutir el futuro Bronori. La reunión fue positiva y Palermo reiteró su disposición a comprar al delantero, pero las negociaciones seguirán adelante solo cuando se haga una transferencia oficial a Citigroup.

Tirol del sur

centrocampista marco bombita en préstamo a Sudetrol del Inter.

como

los como He encontrado un acuerdo de devolución. Siri. El delantero llegará cedido con el compromiso de rescate del Cagliari. El jugador firmará contrato hasta 2026.

Brescia

los Brescia Negociaciones de retiro concluidas Niemeiger, Delantero de segunda 1995 Excelsior.

Génova

los Génova Ha llegado a un acuerdo para comprar un delantero Lecce Massimo Coda. El delantero firmará un contrato de tres años. Faltan detalles finales, pero el trato termina. También funciona con juventus para el defensor Dragocina, Puede llegar a unos 5,5 millones.

Pisa

El club trabaja para entender los posibles márgenes de confirmación de Torregrosa.

Cagliari

Rebaja Marina a miEmpoli. Las negociaciones entre los dos clubes están en pleno apogeo, con algunos detalles aún por dar entre el jugador y los toscanos. por joao pedro interesado Galatasaray.

extranjero

los Newcastle ha formalizado la compra de Putman, El defensa fue la diana del Milan.

los Marsella Formalizan la llegada del portero nacido en 2004 Jill Van Nick.

acceso oficial también Minamino de Livepool a Mónaco.