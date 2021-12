Minas de litio de Rio Tinto prohibidas en Serbia – Corriere.it

Desde Francesco Battistini

Tras semanas de protestas, en las que también participó el tenista, el gobierno se vio obligado a abandonar el enorme (muy contaminado) proyecto de explotación de una mina de litio a 130 kilómetros de Belgrado.

Sin embargo, la cuestión no está cerrada.. Porque las manifestaciones contra la mina también se convirtieron en una protesta política contra el “régimen” corrupto de Vucic. Y queremos entender por qué la explotación de la jaderita se contrató a la empresa anglo-australiana Rio Tinto, una multinacional que desde hace 150 años y en 35 países -desde Papúa Nueva Guinea hasta Australia- ha sido acusada tanto de violar los derechos humanos. , en cuanto al medio ambiente. Acuerdo de $ 2.5 mil millones Es tan codicioso que no puede detenerse en “ninguna” aldea. Jedar es uno de los mayores depósitos de litio del mundo, 136 millones de toneladas, con un valor estimado de 200 mil millones de euros, y es indispensable para un sector en expansión como las baterías para coches eléctricos y teléfonos móviles. La mina Luzhnica por sí sola puede cubrir el 10 por ciento de las necesidades mundiales. “En abril habrá una votación, promesas de Supervucic, y los serbios dirán de qué lado están”. Como si dijera: Ciertamente, no será la kriptonita la que me destruirá.