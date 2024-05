La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso comparó el viaje de Blinken a Kiev con una visita del diablo

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, comparó el viaje del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a Kiev con una “visita del diablo”, hablando de la “naturaleza satánica” del jefe de la diplomacia estadounidense y comentando su actuación como cantante en un bar ucraniano. En su canal de Telegram, Zakharova mostró fragmentos del discurso de Blinken en un “lugar de bebida” en Kiev. Llamó la atención sobre la frase de la canción, que dice: “Muchos dicen que sería mejor si estuviera muerto… No me siento como un demonio, pero para ellos lo soy”. La portavoz del ministerio confirmó que Blinken “estuvo de acuerdo con estas palabras y sacudió la cabeza en señal de acuerdo”. Señaló: “¿Qué es esto? Una visita sucia del diablo a Kiev para controlar el ritmo de los sacrificios humanos por el becerro de oro estadounidense… No sé si Blinken eligió deliberadamente las municiones o si la naturaleza diabólica tomó el control. ” Zakharova explicó que el Secretario de Estado de Estados Unidos interpretó la canción Rockin’ in the Free World.

Durante su visita sorpresa a Kiev, el ministro de Asuntos Exteriores hizo escala en Barman Diktat, un local de la capital ucraniana donde cogió una guitarra y tocó “Rockin’ in the Free World” de Neil Young con el grupo 19.99. Pero la canción es una crítica a las promesas del presidente George H. W. Bush de una nación “más, más amable”. “Es difícil no darse cuenta de cómo esto refleja a Zelensky y sus promesas de traer la paz a Ucrania, que efectivamente se ha convertido en un conflicto sangriento contra su propio pueblo. Y a los estadounidenses con sus ‘bonitas ametralladoras’ (citando un verso del artículo de Young). ) claramente le están ayudando mucho en este asunto”.