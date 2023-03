Dron estadounidense, Rusia recupera restos: dónde cayó, mapa y reconstrucción – ver

Estados Unidos cree que Rusia ha recuperado parte de los restos del dron estadounidense que se estrelló en el Mar Negro después de chocar con un caza ruso Su-27 en la mañana del martes 14 de marzo. Fuentes estadounidenses revelaron a CNN, explicando que son fibra de vidrio y otras piezas pequeñas del MQ-9 Reaper. Mientras tanto, EE.UU. ha difundido un mapa (MIRA) que, con un margen, reconstruye las etapas de la historia.

El dron fue interceptado entre las 6 y las 7 de la mañana en un área a unas 40-50 millas de la costa de Crimea. Las maniobras de los dos Su-27 duraron, se cree, unos 40 minutos. La colisión entre uno de los cazas y el dron se produjo entre las 7 y las 7.20 a unas 50-60 millas náuticas de la costa. El dron, con la hélice dañada, se estrelló contra el mar entre las 7.20 y las 7.30 a unas 75-85 millas náuticas de Crimea, Rumania. No está claro si el dron se estrelló debido a daños o a una decisión de quien controlaba el dron de forma remota. En cualquier caso, Estados Unidos habría logrado neutralizar el software del dispositivo.

Rusia se está recuperando de la fragilidad – Desde el miércoles se sabe que activos de la Armada rusa han llegado al área donde se estrelló el avión. Sin embargo, la administración Biden ha minimizado el impacto del descubrimiento de los restos del dron por parte de los rusos. “Les hemos hecho imposible obtener información valiosa de los restos que pueden encontrar en el mar”, dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Estados Unidos publicó un video que documenta una fase del enfrentamiento cercano entre el dron y los combatientes rusos. “Nuestra versión de lo que sucedió está tan claramente establecida que creo que cualquiera que haya visto el video puede verlo”, dijo Kirby. Las fotos muestran cómo Rusia está “mintiendo completamente” sobre lo sucedido.

Kirby dijo que la decisión de publicar el video del incidente se tomó “para mostrarle al resto del mundo cómo mienten los rusos”. De hecho, los estadounidenses lamentaron que el caza ruso primero vaciara sus tanques en el MQ-9 y luego golpeara sus hélices, provocando que cayera en picado al mar. Los rusos niegan que haya habido contacto físico entre el caza y el dron.

Kirby afirmó que el video no proporcionó evidencia de las intenciones del piloto ruso: “En el mejor de los casos, es un comportamiento irresponsable, en el peor, irresponsable e incompetente. No sabemos si fue intencional o no, el video no muestra eso”.