Se preparaba para realizar acciones desestabilizadoras en el país – Corriere.it

El equipo estaba buscando información sobre el flujo y tal vez, basándose nuevamente en los rumores, también podría haberlo retenido. Un riesgo que se ha temido desde que la OTAN se movió para ayudar a Kiev creando una cadena logística.. Los servicios de inteligencia confirmaron la amenaza potencial al recordar algunos atentados con bombas en almacenes en la República Checa (antes de la invasión) y amenazas contra traficantes de armas en Europa del Este. Sin embargo, algunos observadores han notado cómo Rusia no ha tenido mucho éxito en bloquear el “oleoducto” externo. prefiriendo recurrir a ataques con misiles en cuarteles o edificios relacionados con la asistencia.

Una opción práctica y posiblemente políticaVolar una pista o prender fuego a un sitio militar puede tener graves consecuencias. Confirmó una reciente investigación de la agencia de inteligencia alemana, que condujo al arresto de uno de sus funcionarios y su cómplice. Moscú sigue investigando hasta qué punto la coalición garantiza al ejército ucraniano. No sin sorpresas: se pidió a los “topos” que buscaran artículos en los sitios de Himar, solo que estamos hablando de vehículos de alta movilidad, no de bases fijas. La falta de respuestas precisas habría enojado a los agentes rusos.

El espionaje es paciencia y perseverancia.. Una investigación periodística de Rferl encontró que algunos diplomáticos rusos fueron expulsados ​​​​de Croacia y Finlandia bajo sospecha de “actividad incompatible” con su estado. Regresaron a su misión en Serbia, un país no hostil al Kremlin. Belgrado no adoptó sanciones, confirmó oficialmente que no suministró armas a Ucrania (quizás la realidad sea otra), permitió a Rusia ampliar su representación: funcionarios pasaron de 54 a 62 en un año.