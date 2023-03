Ucrania y General Tricariko en La7: ¿un choque entre un dron estadounidense y uno ruso? Es un polvorín y si tiramos una cerilla puede explotar”.

un invitado tagada (A7) Generación leonardo tricaricoex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, al comentar sobre el compromiso que tuvo lugar en el Mar Negro entre A avión ruso Y Dron de reconocimiento estadounidenseque se estrelló ayer en aguas internacionales.

“Las provocaciones están a la orden del día”, explica el soldado, “en tiempos normales y comprensiblemente en tiempos de estrés, todos tienen claro qué espacios legítimos se pueden ocupar, porque están ahí. Mapas aeronáuticos de la OACI Es compartido por todos los países involucrados, incluida Rusia. Estas tarjetas nos dicen lo que se puede y no se puede hacer.

Explica: “Si hay un dron aguas internacionalesComo en este caso no había legitimidad para derribarlo o perturbarlo lo suficiente como para perder el control. Entonces, Rusia está muy mal. Estas provocaciones se resuelven en tiempos normales con una nota diplomática y se cierra el incidente. Sin embargo, en este caso, las perspectivas pueden ser de cualquier tipo, es decir, Es un polvorín. Si tiramos un fósforo, puede explotar“.

Tricarico luego mide el número por Yevgeny PrigozhinComandante de una compañía militar especial rusa Wagnery sus pretensiones a los pueblos vecinos Bajmut: “Sus palabras deben interpretarse a la luz de su estrategia personal, pues su interés es darle la máxima reverberación hasta a la más pequeña partitura lograda en la tierra. Tiene proyectos en mente que alguien ya tiró al agua fría, tratando de Encogiendo un poco su personalidad y aspiraciones. – concluye – de hecho, hay persistencia Dilación a la tierra y Miles de soldados rusos siguen muriendosin ninguna progresión apreciable. sobre Bajmut, No veo valor estratégico: Sí, simbólicamente, pero estratégicamente, incluso si los rusos invadieran Bakhmut, tendrían que mantener el control del área que no pueden controlar porque no tienen las fuerzas. realmente , Los rusos de hoy están casi en el punto de partida.porque tienen un archivo Obtuvieron el control de los territorios que habían controlado esencialmente el 23 de febrero.“.