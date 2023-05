Covid quieren obligar a Bolsonaro a vacunar a su hija

¿Viene la censura a Brasil para detener la violencia en las escuelas?

La ley de “Fake News” de Lula será aprobada en dos semanas. El primer objetivo declarado es deshacerse del lejano oeste de Internet. El segundo es frenar la violencia en las escuelas y pedir disculpas por el neonazismo entre los jóvenes, que por desgracia está excluido de censura de dominio. También evita que las plataformas bloqueen a los políticos que difunden noticias falsas según los estándares de las plataformas. De hecho, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá dado que la idea inicial de gobierno de comisión estatal fue eliminada del proyecto de ley. Es el primer intento en el mundo democrático de hacer cumplir la “regulación dura” estatal contra Google, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, etc.

“Europa también lo quiere tanto como los demócratas estadounidenses están usando a Brasil como campo de pruebas”, dijo ayer Glenn Greenwald. Pero lejos de Greenwald, que vive en Río de Janeiro, hay una ley que copia parcialmente el modelo “chino”, con el que Lula, como era de esperar, firmó uno de los 15 acuerdos en su último viaje precisamente sobre la asociación entre los medios en Beijing. . Y esos están en Brasilia. Nada de esto en el mundo occidental y ahora Brasil corre el riesgo de que Twitter, Meta y Google se vayan de Brasil (y ya lo están discutiendo internamente, lo que hubiera sido impensable incluso hace unos días) o entrar en acuerdos comerciales libertarios, como es el caso de Cuba donde a diferencia de China, aún se permite VPN, aunque ralentiza el trabajo de quienes manejan la información.

Los ingresos por exportaciones de Chevron mejoran el suministro de dólares estadounidenses a Venezuela

Tres fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que los ingresos por exportaciones de la petrolera estadounidense Chevron Corp. de sus operaciones en Venezuela impulsan los suministros de dólares estadounidenses al país sudamericano. galones Opera en Venezuela con una licencia especial de Washington. En abril recibió y exportó a Estados Unidos unos 148.000 barriles diarios de crudo pesado venezolano. Las tres fuentes dijeron que Chevron está devolviendo algunas de las ganancias de sus exportaciones a Venezuela, cambiándolas por el bolívar fuertemente devaluado para poder pagar impuestos y otros gastos locales, mientras que el gobierno mantiene estable el tipo de cambio en un esfuerzo por controlar la inflación. . Desde febrero, la compañía ha ofrecido entre 20 y 30 millones de dólares por semana en bolsas operadas por bancos privados locales, dijeron dos fuentes. Maduro no tiene suficientes dólares y Chevron ya lo está ayudando.

Brasil: Diputado quiere obligar a Bolsonaro y su esposa a vacunar a su hija

La defensa del expresidente afirma que Laura no estaba vacunada por comorbilidades, de lo que los médicos darían fe pero la policía federal sospecha que tenía una cartilla de vacunación falsa. Lucienne Cavalcanti, diputada italiana del PSOL en São Paulo, ha presentado una solicitud al fiscal federal de Brasilia para que la hija menor del expresidente pueda Bolsonaro y a la ex Primera Dama, Laura, a tomar medidas para obligarlas a vacunarla. Cita la decisión de la Corte Suprema Federal en 2020 de que el estado puede obligar a los ciudadanos a vacunarse y que la libertad de creencias filosóficas y religiosas de los padres no se puede imponer a sus hijos.

Cavalcanti agregó que la Ley de la Niñez y la Adolescencia establece la vacunación obligatoria de los niños contra el virus Covid-19 y que la Constitución establece que es deber de la familia, la sociedad y el Estado garantizar el derecho a la salud de los menores de 18 años. . La Policía Federal investiga la sospecha de que Laura Bolsonaro y el propio expresidente falsificaron una cartilla de vacunación contra el Covid-19. Cavalcante también envió una petición a la Embajada de EE. UU. en Brasilia pidiendo que se aclare si Bolsonaro había presentado prueba de vacunación contra el Covid-19 cuando ingresó a EE. UU. “Si se comprueba que se utilizó un documento falsificado para ingresar a Estados Unidos, pido información sobre las medidas que tomará este gobierno contra el expresidente”, pidió el diputado.

Pablo Manzo, 4 de mayo de 2023

