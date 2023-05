Las relaciones entre Moscú, Estados Unidos y Rusia están al borde del conflicto armado

Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están al borde de un conflicto armado abierto, pero Moscú está tomando medidas para evitar que esto suceda. Así lo anunció el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, según informa TASS. “Estamos trabajando para evitar que las relaciones con Estados Unidos caigan en el abismo del conflicto armado abierto y ya estamos al borde del abismo”, dijo.

El alto diplomático subrayó que los representantes estadounidenses están tratando de mostrar desapego y “promover en los medios de comunicación mundiales la idea de que Washington no está involucrado” en el ataque terrorista al Kremlin y en la invasión de la vida del presidente ruso.

Según Ryabkov, existen canales de comunicación entre Moscú y Washington, incluso a un alto nivel. “Hay canales y se están dando contactos, incluso a nivel político, al más alto nivel”, dijo. Y agregó: “La cuestión no es la existencia de estos contactos, la cuestión es que nuestros opositores en Washington están convencidos de que las señales que vienen de Moscú son una ‘campaña de desinformación’. Día tras día se vuelven cautivos de sus propios clichés y propaganda, “, continuó el diplomático.

Al mismo tiempo, Ryabkov describió la reacción de Estados Unidos a las señales de Moscú después del ataque con aviones no tripulados ucranianos en el Kremlin como “descuido de los principios básicos de la política exterior”.

Incluso ayer, tras el ataque terrorista al edificio del Senado, Washington reiteró que las señales de Rusia tenían que dividirse en dos antes de que algo como esto pudiera evaluarse adecuadamente. ¿Qué otra cosa es sino pasar por alto los fundamentos de la política exterior y la diplomacia? Dijo el Viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa.