Lo que el negociador climático moribundo tiene que decirle al mundo

Jóvenes activistas climáticos en Sharm El-Sheikh, Egipto, en la COP27 el 19 de noviembre de 2022 (Foto AP/Nariman El-Mofty, LaPresse)

The Financial Times entrevista a Pete Betts, un diplomático de confianza en las conferencias climáticas de la ONU con un peligroso tumor canceroso

Pete Bates no es famoso pero forma parte de un influyente grupo de personas que han trabajado en los últimos años en negociaciones internacionales para intentar solucionar el mayor problema de nuestro tiempo, la crisis climática. Un diplomático británico que participó en las negociaciones climáticas organizadas por las Naciones Unidas – las COP – en roles de gran responsabilidad en las delegaciones del Reino Unido y la Unión Europea y luego como consultor de la Agencia Internacional de Energía (AIE): entre otros cosas, fue una de las personas que trabajó en el histórico Acuerdo de París de 2015.

Bates hoy tiene 64 años. Ciertamente, nunca sabrá cómo resultará el trabajo de su vida en las próximas décadas, y lo más probable es que ni siquiera vea la próxima conferencia sobre el clima porque tiene un tumor cerebral grave. Cuando fue diagnosticado, se anunció que tenía una expectativa de vida de 15 meses; han pasado 14 meses desde entonces. Bates dedicó gran parte de ese tiempo a escribir un libro sobre dónde nos encontramos con respecto al cambio climático, el sentido de las conferencias de las partes, que desde el exterior a menudo se consideran difíciles de entender y generalmente inútiles, y sobre el fracaso de la política internacional para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. También habló de estos asuntos con un reportero de un periódico. tiempos financieros Pilita Clark quien los resumió en un el ultimo articulo.

Por ejemplo, Bates dijo: “Las decisiones que se tomarán en Beijing importan más que todas las demás decisiones”, y explicó que China es el país del que hoy depende la posibilidad de reducir significativamente las emisiones globales, como “el mayor productor de emisiones de gases de efecto invernadero”. . Bates continúa diciendo que la falta de un acuerdo internacional sobre qué intervenciones deben emprenderse para 2030 depende principalmente de China, donde el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de 1,5 °C en comparación con la era preindustrial, de hecho desapareció. .

“No digo esto para señalar con el dedo a Beijing: los países desarrollados fuera de Europa, especialmente Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, no han hecho nada durante décadas, cuando podrían haberlo hecho de una manera mucho más barata y manejable. Pero ahora los hechos reales son estos”.

No sobrepasar el límite de 1,5°C, que cada vez está más cerca, hubiera sido importante para no aumentar mucho la probabilidad de eventos catastróficos, como inundaciones y sequías prolongadas a nivel regional, y para evitar algún regreso de “inútiles “, es decir, situaciones de crisis en el clima y los ecosistemas que no se pueden resolver simplemente bajando la temperatura. “Muchos intentarán aprovechar este momento para decir que debemos renunciar al límite de 1,5 °C”, comentó de nuevo Bates: “Pero son las mismas personas que nos impidieron llegar allí”.

Bates luego agregó que incluso si superamos el aumento de 1.5C, no debemos darnos por vencidos, sino redoblar nuestros esfuerzos.

Sobre China, Bates dijo que siempre le sorprenden las críticas que recibe de algunos líderes de ONG cuando dice que el destino del clima depende de China, pero también hay buenas razones por las que las ONG son “reacias a presionar a Beijing”. Si lo hace, corre el riesgo de exacerbar las tensiones entre China y Occidente, que solo están empeorando. Y se burla de los que afirman que China no está haciendo nada, lo cual está mal. Además, las ONG que trabajan en China tienen un temor legítimo de sufrir las consecuencias si son demasiado importantes”.

Bates cree que dado que la mayoría de las emisiones actuales son producidas por economías emergentes, es importante alentar a los países ricos a que ayuden financieramente a los países pobres a cambiar a fuentes de energía que no produzcan gases de efecto invernadero. Se necesitan recursos significativos para iniciar la llamada transición ecológica y “los fondos existentes son extremadamente insuficientes”.

Hablando de los mecanismos diplomáticos detrás de los acuerdos climáticos internacionales, Bates dijo en cambio que para él siempre es muy frustrante ver lo poco que la mayoría de la gente entiende lo que se está haciendo en las COP y sobre todo lo que no se está haciendo: “Las ONG y los medios La los medios no lo hicieron” No entiendo cómo han cambiado las cosas después del Acuerdo de París de 2015. Ahora las decisiones realmente importantes se están tomando meses antes de que comience la COP. Ocurre cuando los países anuncian sus compromisos nacionales para reducir las emisiones, como se prevé en el Acuerdo de París.

En cuanto a esas promesas, o más precisamente Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), en italiano para “contribuciones determinadas a nivel nacional”, los negociadores de la COP cometieron un gran error en retrospectiva, Bates cree hoy:

Cuando llegamos a este acuerdo, creíamos que la sociedad civil prestaría mucha atención a esas promesas y, por lo tanto, los países se sentirían presionados para establecer metas ambiciosas y ajustarlas si las consideraban insuficientes. Estuvimos equivocados. Por un lado, las NDC no se realizan de manera oportuna. Después de eso, nadie critica los compromisos, excepto los compromisos asumidos por los países desarrollados. Debería haber mucha atención a los fracasos de países como China (…), debería quedar más claro que países como el Brasil de Jair Bolsonaro han reducido su compromiso. En cambio, se presta más atención a las palabras sobre los combustibles fósiles utilizados en los documentos finales de la Conferencia de las Partes, que no obligan a ningún país a hacer nada.

Bates y Clark también hablaron sobre el activismo climático y elogiaron el trabajo de Greta Thunberg, quien cree que ha vuelto a poner el cambio climático “en el radar de los políticos” cuando estaba en peligro de ser olvidado. Por otro lado, grupos como Extinction Rebellion parecen ser ineficaces en la selección de beneficiarios para sus campañas. Pero estoy de acuerdo en que mi generación ha agraviado a la juventud de hoy: no creo que sea culpa de los negociadores individuales, pero asumo mis responsabilidades. Creo que tengo un rango más amplio que otros para marcar la diferencia. Pero colectivamente fallamos, así es”.

Bates también compartió algunas anécdotas sobre políticos y negociadores específicos que ayudan a dar sentido a lo que sucede en las COP. Entre otras cosas, comparó el trabajo de varios primeros ministros británicos en conferencias y dijo que en la COP26 en Glasgow en 2021, Boris Johnson y sus ayudantes estuvieron principalmente ocupados en los titulares de la conferencia, que ya fue organizada por el Reino Unido, fue todo un éxito. “Johnson criticó al presidente de la COP, Alok Sharma, por derramar algunas lágrimas después de una intervención de último minuto de India y China que debilitó los compromisos para eliminar el carbón como fuente de energía. Pensó que haría que la COP se sintiera como un fracaso”.

Hoy Bates está trabajando en su libro sobre las COP y el clima también para aceptar que está a punto de morir: espera que eso demuestre que su vida ha valido la pena.

