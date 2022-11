Ucrania – Rusia, noticias de guerra hoy. El Kremlin a favor de la mediación vaticana

Papa: ¿Por qué no nombro a Putin? No es necesario, todos conocen mi posición.

“¿Por qué no nombro a Putin? Porque no es necesario, ya se sabe. Sin embargo, a veces la gente se apega a los detalles. Todo el mundo sabe mi posición, con Putin o sin Putin, sin nombrarlo”. y lo confirmo baba En una entrevista con la revista America. Bergoglio luego señaló que “habló con el presidente Zelensky tres veces por teléfono. Generalmente estoy en el negocio de recibir listas de nombres de prisioneros civiles y militares, y las he enviado al gobierno ruso, y la respuesta siempre ha sido muy positivo.” Entonces Francisco dijo claramente que si iba, iría tanto a Moscú como a Kiev: “También pensé en viajar, pero tomé la decisión: si viajo, iré a Moscú y a Kiev, a ambos, y no a un solo lugar. .” No di la impresión de que estaba escondiendo agresión. He recibido aquí en esta sala, tres o cuatro veces, a una delegación del gobierno ucraniano. Trabajamos juntos.”



(Reuters)

“Cuando hablo de Ucrania -repitió- hablo de un pueblo de mártires. Si tienes un pueblo de mártires, tienes una persona de mártires. Cuando hablo de Ucrania, hablo de crueldad porque tengo mucha información sobre la crueldad de las fuerzas que ingresan. En general, quizás los más despiadados son los que son de Rusia pero no de la tradición rusa, como los chechenos, los buriatos, etc. Por supuesto, el que invade es el estado ruso. “Esto es muy claro. A veces trato de no especificar para no ofender, sino condenar en general, aunque se sepa quién fue condenado. No es necesario que ponga mi nombre y apellido”.

El Pontífice recordó de nuevo que “el segundo día de la guerra, fui a la Embajada de Rusia (en la Santa Sede, n.d.), un gesto insólito ya que el Papa nunca había estado en una embajada. Allí le pedí al embajador que contara Putin que estaba dispuesto a viajar con la condición de que me diera una pequeña ventana para negociar.Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de alto rango, respondió con un mensaje muy bonito del que me di cuenta de que no era necesario en este momento”.