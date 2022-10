Últimas encuestas y comparaciones (incluyendo insultos) de candidatos – Corriere.it

De Sara Gandolfi

En Brasil, segunda vuelta del 30 de octubre: El desafío entre Jair Bolsonaro y Luiz Inacio Lula da Silva. Las encuestas pronosticaban un enfrentamiento cara a cara entre los dos contrincantes, que en el último debate televisivo se insultaron (“mentirosos” y “ladrones”) e intercambiaron acusaciones sobre “píldoras para la hombría”.

se acabó. La campaña electoral más dura y polarizadora de la historia de Brasil terminó con una frase de Bolsonaro que no ofrecía esperanzas de consecuencias: “Quien obtiene más votos, gana”. (Quizás) se ha disipado el espectro del ascenso violento de los “polsonaristas”, de una larga serie de recursos legales o, peor aún, de un acto de fuerza, en caso de ser derrotados.

Primera ronda, última encuesta

Para el senador Simon Tibbett, el campeón de la “Tercera Vía” que terminó tercero en la primera ronda presidencial, los votos Lola Es una elección democrática: «Sueño con un Brasil inclusivo, generoso, libre de hambre y miseria, con buena educación y salud, con desarrollo sustentable. Brasil con reformas estructurales, respetuosas del emprendimiento, los agronegocios y el medio ambiente”, dijo en entrevista con



mensajero. Hoy tenemos un presidente que atenta contra la democracia, no respeta la constitución y no promueve la armonía entre los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Bolsonaro Ya ha debilitado nuestra democracia”. En la televisión, Tibet llegó a calificarlo de “cobarde”. ¿Confirmación? “Sí, Bolsonaro es un cobarde en muchos sentidos, especialmente en la forma en que ataca y amenaza a mujeres, periodistas, senadores y diputados”. . Este tipo de actitud por parte de nadie no se puede guardar en silencio, más aún que el Presidente de la República”.