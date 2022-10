Los regímenes al servicio de la guerra y los objetivos rusos de Putin Corriere.it

De Ángelo Banibianko

Moscú quiere reconstruir un imperio pero sobre todo sabe que la paz es un peligro para el absolutismo

El Papa volvió a llamar a la paz en Ucrania. Como ya ha hecho en otras ocasiones en el pasado (por ejemplo, con motivo de la guerra de Siria), ha condenado el comercio internacional de armas. Una condena consecuente con la orientación general de este papado sobre los temas que asolaron al hombre en esta etapa histórica. No hay duda de que el progreso tecnológico ha permitido producir y comercializar armas cada vez más destructivas. Es importante que la gente no tome un razonamiento equivocado (un error que el Papa ciertamente no comete) al creer que el comercio de armas es la causa principal, o incluso una de las causas de las guerras. Cómo, solo para dar un ejemplo entre muchos, se ilustró el genocidio (estimación aproximada: 1 millón de muertes) de víctimas tutsi en Ruanda en la década de 1990: ciertamente se usaron armas de fuego, pero también es cierto que muchos asesinatos se cometieron con simples machetes.

En Europa, después de la Primera Guerra Mundial, se extendió el mito de que la guerra fue provocada por los traficantes de cañones. Ante una masacre de tales proporciones, y constatando que los traficantes de armas obtenían altísimos beneficios, una parte de la opinión pública europea, buscando frenéticamente una explicación sencilla a aquella colosal catástrofe, concluyó que fueron precisamente estos traficantes quienes querían y provocaron una guerra. .

No tan. La Primera Guerra Mundial, como explican los historiadores, fue por razones políticas, un La competencia entre los países europeos no es muy diferente a la que hoy en día participan las grandes potencias a escala global. No hay duda de que quienes producen y comercializan las armas se benefician de ellas, pero no hay duda de que las guerras se libran por razones políticas (luchas de poder), rivalidades comerciales, conflictos religiosos y choques entre identidades etnonacionales opuestas. Incluso si el comercio de armas, por premisa, fuera limitado, las guerras no se detendrían. A través de convenciones y otros instrumentos legales, se están haciendo esfuerzos y se intenta prohibir las armas más destructivas. Pero Como también hemos visto en Ucrania, el veto no frena a las autoridades que deciden contratarlos. Rusia ya ha utilizado armas (por ejemplo, ciertos tipos de bombas) que están prohibidas por la comunidad internacional. READ Frederic Willem de Klerk, el último presidente blanco de Sudáfrica, ha muerto

Mucho se ha escrito sobre las causas de la guerra en Ucrania. seguramente El motivo oficial ruso, que hablaba de la reunificación con los hermanos ucranianos, es falso. Como muestran las masacres contra civiles, en muchos lugares se han encontrado fosas comunes, así como secuestros de niños. Si este motivo tuviera una conexión ambigua con la verdad, entonces Putin, desde el comienzo de la guerra, habría dado la orden estricta de atacar solo a los combatientes ucranianos y de no tocar a la población civil de ninguna manera. Por otro lado, lo que hizo el ejército ruso creó un abismo infranqueable de odio. Ciertamente, el recuerdo de esta guerra y sus horrores quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de los ucranianos.Se transmitirá de generación en generación a través de los siglos. Y con el final de la guerra, el proceso que ya se había iniciado en 2014 (Crimea, Donbass) se ha acabado: las barreras que separaban a los supuestos hermanos se han convertido en un muro demasiado grueso y alto para ser infranqueable.

Todavía hay otras dos razones no contradictorias y ciertamente válidas en este campo. primero eso El liderazgo ruso, por motivos de legitimidad interna, quiere reconstruir el gran imperio del pasado.. Apostando por la debilidad del mundo occidental. En estos momentos, la política rusa de venganza se enfrenta a grandes dificultades debido a la resistencia de los ucranianos y sus éxitos militares, así como al acaparamiento que los occidentales han mostrado hasta ahora en apoyo a Kyiv. Pero el juego sigue abierto. Putin cree que el tiempo le conviene y que el Frente Occidental eventualmente se disolverá. En los próximos meses entenderemos si gana o pierde su apuesta. READ "Reabrir Kaliningrado". Lluvia de misiles sobre Odessa

El segundo motivo tiene que ver con El Kremlin teme un posible contagio democrático. La posible consolidación de la democracia en la frontera es siempre un peligro para un régimen autoritario: puede propagar ideas disruptivas (democráticas) entre su población y puede desestabilizar el absolutismo.

Por estas dos razones, me gustaría añadir otra. El despotismo, argumentaba Montesquieu, se basa en el miedo: los súbditos temen al tirano, el tirano teme a los súbditos, Tiene miedo de que tarde o temprano lo derroquen. La paz es un peligro para la tiranía. Prefiere intrigas y disturbios palaciegos. Para ello, Montesquieu cree que los regímenes autoritarios necesitan la guerra. Mantener unidos a los súbditos y dificultar maniobras secretas encaminadas a sustituir al tirano. A diferencia de otros regímenes que, si se dedican a las conquistas militares, lo hacen por motivos comerciales o como consecuencia de rivalidades geopolíticas, según el filósofo francés, los regímenes autoritarios, en su mayoría, libran guerras en un intento de instalar el poder del tirano. y sus seguidores. A veces lo consiguen ya veces no. Pero como este es el motivo, el resultado de que las guerras de tiranía son guerras destructivas, dejan en ruinas las tierras golpeadas por su ira. A la tiranía no le importa que los territorios ocupados sigan siendo económicamente prósperos. Como su economía es un robo, a un tirano no le importa el bienestar de su pueblo ni mucho menos el estado de las tierras que ocupa.

Si seguimos a Montesquieu, podemos sacar dos conclusiones sobre la guerra en curso. primero eso Las sanciones occidentales son efectivas si socavan (como parece que lo hacen) las capacidades militares de Rusia.. Los sacrificios que la guerra y la ruptura de relaciones con Occidente imponen al pueblo ruso, en cambio, no son un problema que pueda preocupar al Kremlin. Al menos mientras el aparato de fuerza sea capaz de prevenir disturbios a gran escala. La segunda conclusión, combinada con la primera, es que Uno mismo

La parte de las tierras ucranianas que quedó en manos de los rusos al final del conflicto fue completamente destruida, incluso esto no era importante para Putin y su grupo.. En el nombre social del despotismo -especialmente cuando se trata de cleptocracias como en el caso ruso- no se piensa en la preocupación por el bienestar de la población bajo administración. READ Guerra en Ucrania, en vivo - Kiev: "La liberación de Azovstal conducirá a la pérdida de vidas". Moscú: "Bombas asesinadas en Belgorod"