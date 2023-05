Carlos Soria, sobre Dhaulagiri a los 84 años. Últimas actualizaciones

Actualización: 17 de mayo de 2023

Carlos Soria, que partió la noche del 16 de mayo con Sito Carcavilla y Mikel Sherpa para intentar alcanzar la cumbre del Daulaguerre, se lesiono la pierna A una altitud de más de 7700 metros. La noticia fue compartida por el equipo que ha estado siguiendo en casa con una publicación de Facebook compartida a continuación. Sito Carcavilla y el equipo de sherpas ayudan a Soria a descender al campo 3, donde está previsto que sea evacuado en helicóptero.

Los polacos Bartek Zemski y Oswald Pereira, que habían llegado a la cima del Daulagiry unos días antes y habían tenido éxito en su plan de esquiar, regresaron a la cima para ayudar en las operaciones de rescate. Según informó el periodista Alessandro Filippini, los dos fueron trasladados en helicóptero desde Katmandú hasta el Campo 2, que es el punto más alto al que se puede llegar dadas las condiciones meteorológicas. Entonces tendrán que subir con oxígeno hasta el punto donde se encuentra Siria, y luego ayudarlo a bajar.

Recuerden que Carlos Soria estaba probando Dhaulagiri por Decimocuarta vez, que parecía ser el mejor: llegó al Campo 3 (7.200 metros) el 16 de mayo, junto a Sito Carcavilla y Mikel Sherpa. Habían despegado juntos hacia la cumbre anoche cuando ocurrió el desafortunado accidente.

10 de mayo de 2023

carlos soriaun poderoso alpinista español que recientemente completó 84 años, tratando de escalar el Dhaulagiri. En 1973, hace exactamente 50 años, participó en una de las primeras expediciones españolas a las “ocho milésimas”, Manaslu. Hoy sigue viviendo la montaña con la pasión del primer día.

El 8 de mayo, el alpinista nacido en 1939 en Ávila alcanzó los 5.850 metros en el primer campamento, a los pies de la arista nororiental del Daulagiri, junto a su compañero de expedición Sitio web de Carcavilla. La idea es pasar dos noches a esta altura, descender al campamento base a 4.750 m y luego caminar de regreso hasta los 8.167 m desde la séptima cumbre de la Tierra.

La mejora del tiempo hizo posible la subida al campamento. Los dos escaladores españoles, que llegaron al campo base el pasado 20 de abril, se desanimaron por una larga nevada que había acumulado dos metros de nieve.

Carlos escribió en una publicación del 6 de mayo: “No tenemos más remedio que esperar pacientemente mientras paleamos la nieve del campo. Nunca habíamos visto tanta nieve en esta montaña. Ayer finalmente salió el sol, pero Hay que esperar, la montaña está muy cargada.. Están ocurriendo avalanchas y muchas están subiendo. En los próximos días veremos si es posible llegar al primer campamento y evaluar el estado de la montaña sobre el campamento base”.

Carlos Soria sabe muy bien lo que le espera, ha estado varias veces en el Daulagiri (la última hace un año, en 2002), ha estado muy cerca de lo más alto, y el no tiene intencion de rendirseA pesar de su edad y el grado de su rodilla.

“En todas las montañas hay peligro, aunque siempre tiene que ser lo más bajo posible. El alpinismo es genial y lo disfruto incluso cuando estoy un poco enfermo. Sé en lo que me estoy metiendo y lo que puede pasar”. La montaña no te conviene. Tú eres el que tiene que adaptarse a la montaña.condiciones y clima.” dijo en una entrevista con desnivel poco antes de la salida.

Allí explica la atracción que siente por Dhaulagiri: “8167 metros, una silueta muy elegante, una montaña que me ha rechazado muchas veces. Pero sé que puedo escalarla, quiero escalarla y lo intentaré. Puede que sea mi última oportunidad”.

Pasión por Carlos Soria

Carlos Soria Fontane descubrió la montaña a los catorce años, en medio de una juventud dura, de mucho trabajo y poca comida. Primero las Montañas Españolas, luego los Alpes a los que llegó Vespa, luego la expedición al Monte Elbrus, 5.642 m, el pico más alto del Cáucaso. en este punto Su nombre está muy relacionado con el del montañismo español.. Participó en 1973 y 1975 en algunas de las primeras expediciones al Himalaya, y finalmente En 1990 conquistó los primeros ochomilésimosNanga Parbat.

Desde entonces, Surya ha seguido frecuentando las grandes montañas, escalando Manaslu en 2010, luego Cho Oyo, K2 (en 65) y Makalu (en 69, sin oxígeno). Su objetivo es convertirse en el mayor alpinista de la historia al escalar los catorce dieciocho milésimas. El entrenamiento es la carta de triunfo de Siria: “Lo que hago porque me encantaNo por ningún motivo. Porque es mi forma de vida. El entrenamiento no requiere esfuerzo y nunca me agobia”.

Solo faltan Shishapangma y Dhaulagiri para llegar a la meta, pero Carlos Soria sigue haciendo expediciones porque esa es su pasión. “Tengo suerte, hay tanta gente que me quiere y cada día me doy cuenta más, a veces pienso que he dejado una buena huella en la vida, y eso me da mucha serenidad y alegría. estoy enamorado de mi vidaY estoy orgulloso de mi familia”. Mountaineer anunció, todavía en desnivel.