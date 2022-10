Ucrania últimas noticias. Incursiones rusas en varias ciudades y golpean la infraestructura energética.

6:37

La Unión Europea y el Pentágono analizan si financiar la red de satélites Starlink

La Unión Europea y el Pentágono están considerando financiar los servicios de Internet de Starlink en Ucrania, que actualmente paga Elon Musk, luego de que Musk dijera que su compañía SpaceX no podía continuar pagando los costos de infraestructura indefinidamente. El jefe de Tesla luego cambió de opinión y dijo que continuaría financiando el servicio, pero mientras tanto, según los informes Político Citando fuentes de la administración estadounidense, el Pentágono está estudiando si financiar la red de satélites, apoyándose en el fondo creado para el suministro a largo plazo de armas y equipo militar a Kyiv.

En cuanto a Europa, el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielus Landsbergis, reveló, en una entrevista con el mismo periódico, que los países de la UE están discutiendo si contribuir con fondos para garantizar que los ucranianos tengan acceso a los servicios de Internet. Landsbergis sugirió que el acceso a Internet en Ucrania no debería dejarse en manos de una “superpotencia” que podría “un día despertarse y decir: ‘Ya no me siento así, así es'”.

El tema entró en discusión en la reunión de los 27 ministros de Relaciones Exteriores de la UE, según Landsbergis. El tema lo planteó Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, y el ministro dijo: “Algunos países también se sumaron”, sin especificar cuáles. “Si sucede en la UE, es aún mejor”, dijo. “No entiendo por qué no puedes”.