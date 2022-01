Covid, ministro de Sanidad francés: “No estamos lejos de los 300.000 casos al día”. Estados Unidos, un nuevo récord: superó el millón de heridos en 24 horas

“el Francia No esta lejos de 300.000 casos de coronavirus por día ”. Las expectativas sin precedentes en Europa desde el comienzo de la epidemia vinieron de la boca del Ministro de Salud en París, Olivier Ferrand, quien hizo públicas las declaraciones durante su intervención en el Parlamento. Todo ello mientras la Asamblea reanudará esta tarde, tras la pausa de esta noche, el debate sobre el proyecto de ley que prevé la introducción de un Pase súper verde Estilo italiano. Mientras que el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, anunció que los hijos de los trabajadores de la salud podrían seguir yendo al aula incluso si sus hijos estuvieran cerrados debido a la infección con el virus Covid-19: “Hemos planeado dar la bienvenida a los niños en todas partes de Francia. Hijos de trabajadores sanitarios – le dijo a los micrófonos Francia Inter – para que los padres puedan seguir trabajando “.

hasta el Estados Unidos de América Están abrumados por lo nuevo varante Omicron En las últimas horas registraron el mayor número de heridos desde el inicio de la pandemia, con Más de un millón de casos iniciar la sesión. Un aumento sin precedentes, especialmente en algunos países como FloridaAdemás, debido a las reuniones durante las vacaciones. En cuatro días, la epidemia alcanzó cifras totales Estados duplicado. Por otro lado, aumenta 4 veces si se compara con los datos de solo la semana pasada. En Florida, que es uno de los estados de EE. UU. Menos restringidos, los casos son Creció un 948% en dos semanas. Infección que permite conocer Universidad Johns Hopkins, puede subestimarse, dado que muchos estadounidenses ahora confían en las pruebas DIY Covid que tienen un margen de error mucho más amplio que las pruebas moleculares.

en un Alemania Los casos de Covid continúan aumentando nuevamente. En las últimas 24 horas, se inscribieron 30,561 nuevas infecciones mi 356 muertos. datos de archivo Instituto Robert Koch reporteocurrencia semanal El creciente número del sexto boletín diario consecutivo, que hoy se sitúa en 239,9 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, los números son mucho más bajos que los 432,2 casos de hace un mes. mientras en España La tasa de infección semanal ahora se está disparando: 1.348 casos por cada 100.000 habitantes, un fuerte aumento en comparación con la cifra del lunes por la noche, donde se situó en 1.086. Sin embargo, la situación en los hospitales parece estar bajo control, gracias a la gran cantidad de personas que han sido vacunadas. Las camas ocupadas por pacientes covid son el 10%, el 21% de las camas cuidados intensivos. “Solo unos pocos de los heridos necesitan cuidados intensivos”, dijo el ministro. Félix Bolaños. En diciembre, para frenar la nueva ola de contagios, las autoridades volvieron a imponer el uso de máscaras al aire libre. Mientras tanto, la tasa de vacunación de dos dosis para los mayores de 12 años ha superado el 90%, mientras que alrededor de un tercio de los niños de 5 a 12 años han recibido la primera dosis. Sin embargo, registre nuevos casos en AustraliaMás de 47 mil heridos se registraron en la última jornada.

Dar Israelprofesor coordinador covid Saman Al-ZarqaDijo que el país no apunta a “la inmunidad de grupo. No queremos que todos resulten heridos, Dios no lo quiera. Aquí hay un nuevo virus del que no sabemos lo suficiente. No sabemos cuáles podrían ser sus consecuencias futuras. Así que es una buena idea que todos vayamos y nos vacunemos, conservemos máscaras y nos protejamos “.