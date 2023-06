Papa: ¡Edna, te acompañaré en tu viaje!

El Papa Francisco envió un conmovedor mensaje en video a una joven portuguesa de 17 años gravemente enferma. La chica le había escrito una carta expresándole su cariño así como su tristeza por no poder participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.

Felipe Herrera Espaliat – Ciudad del Vaticano

Edna tiene 17 años y sabe que pronto se encontrará con Dios, así se lo explica el médico que la atiende con la grave enfermedad que padece desde hace ocho años. Así se lo dijo al Papa Francisco en una carta que le envió ayer, jueves 22 de junio. Dijo en voz baja: “El médico dijo que no sabía cuándo me encontraría con Jesús, pero que sucedería pronto”.

Aunque está inscrita para participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa entre el 1 y el 6 de agosto, ha dejado claro al Papa que no será posible acompañarlo físicamente. Edna, que de todo corazón deseaba encontrarse con el Papa, vive esta situación con dolor, pero también con verdadera y sincera fe, y con una graciosa sonrisa, como atestiguan quienes la frecuentan desde hace más de una década en la parroquia de San Massimiliano Colpi, en las afueras de la capital lusitana.

“Cuando supe que este día se llevaría a cabo en Portugal, me alegré mucho, porque cada vez que veo al Papa hablando en la televisión, me siento muy bien, como si no tuviera ninguna enfermedad que me impidiera participar en la JMJ”. Edna señala en la carta. Luego agrega que quería escribirle a Francesco para hacerle saber “cuánto significa para mí y mi familia”.





Una vez que leyó las líneas que Edna había escrito desde el hospital, Pope decidió responder con un videomensaje de poco más de un minuto en el que repetía seis veces la palabra “gracias”:

“Edna, he recibido tu carta, ¡gracias! Gracias por tu ternura y gracias por la paz que hay en tu corazón. Esta paz es como una semilla sembrada en el corazón de todos los que te ven y de todos los que te hablan”. ¡Gracias!, los acompaño en este camino que están recorriendo, los acompaño y sé que serán bien recibidos, los acompaño orando por ustedes, orando con ustedes, mirando a Jesús que siempre nos espera. El Santo Padre le dijo gracias.

Edna le pidió al Papa que orara por ella y Francisco, en el mensaje de video, le pidió que hiciera lo mismo por él. Una complicidad en la oración sellada con una bendición final: “Y ahora os doy mi bendición para daros fuerza también en este camino”.