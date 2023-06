Estrategia militar Kiev avanza en el Donbass y luego detiene el contraataque

Por Ricardo Ianello

De repente, dieciséis meses después, no es el campo de batalla en suelo ucraniano lo que está siendo noticia, sino lo que está pasando dentro de Rusia con Kiev que, de momento, sigue en la ventana y preguntándose como el resto del mundo por la marcha agitada. Él vuela. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo una declaración muy fuerte (“Todo, incluso Satanás, es mejor que Putin, incluso Frankenstein”). Según las autoridades ucranianas, el golpe de Estado de Prigozhin fue una “ventana de oportunidad” para el país ocupado. Por la tarde, también llegaron buenas noticias desde el frente: mientras Wagner avanzaba sin obstáculos, el ejército ucraniano logró arrebatar varios distritos del Donbass al Moscú ocupado en 2014. Kiev observaba con una mezcla de asombro, esperanza y un sentido de venganza por el deterioro de la situación en Rusia. “Solo estamos al principio”, escribió el portavoz de Zelensky, Mykhailo Podolyak, en un tuit, quien dijo que “la división entre las élites rusas es muy clara. Aceptar y pretender que todo se solucionará no funcionará”. Ayuda al presidente que asestó el golpe en Telegram: “El que envía columnas de soldados a destruir vidas humanas en otro país se destruye a sí mismo y no puede evitar que sus tropas huyan y traicionen cuando la vida se resiste”.

Luego, el giro inesperado de Prigozhin. Y así, al final, casi nada cambiará en esta área. La contraofensiva ucraniana, que se suponía que se aceleraría dadas las dificultades internas de Rusia, continuará de acuerdo con los planes anteriores. “Hoy el mundo vio que los líderes de Rusia no controlan nada. Absolutamente nada. Caos total. Imprevisibilidad total”, escribió el presidente Zelensky en Twitter. “El mundo no debe tener miedo. Sabemos lo que nos protege. Nuestra unidad”, agregó Zelensky, quien afirma que “Ucrania sin duda podrá proteger a Europa de cualquier potencia rusa, sin importar quién la dirija”.