No hay igualdad sin libertad y justicia social: el “nacimiento” en la revolución francesa y el desarrollo socialista

Palabra igualdad irrumpe diccionario Político occidental Con las revoluciones americana y francesa. El primer artículo de Declaración de Derechos Humanos y Ciudadanos Reconocido por la Asamblea Nacional de París en 1789 que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos; por tanto, las distinciones sociales sólo pueden basarse en el beneficio general”. independientemente de las diferencias de riqueza y estatus social y representa el sustrato material de la libertad, que no puede existir sin la igualdad.

Pero ya en los años inmediatamente siguientes algunos defensores del movimiento democrático en particular Felipe Buonarroti Y Graco Babeuforganiza una conspiración contra el gobierno conservador que se impuso con una revolución 9 Termidor Eso puso fin al terror, en nombre de un concepto radical de igualdad al estilo comunista.

La igualdad siguió siendo formal para los conspiradores a menos que se aboliera la propiedad privada, que era el lugar genético de la desigualdad. “Los límites de la propiedad están destrozados”, leyó V. igual declaración – Que todos los bienes sean restituidos a un patrimonio común, y la patria, única dueña, dulcísima madre de todas, provea a sus libres y amados hijos por igual de alimento, educación y trabajo”. En estas pocas líneas se formularon algunos principios que caracterizarían a todos los movimientos comunistas desde Marx hasta Lenin en el siglo siguiente: La nacionalización de la propiedad era una condición para que todos disfrutaran de los bienes comunes en pie de igualdad. Si lo agregas en el El aparece Se ha teorizado la necesidad de un período de dictadura de la minoría revolucionaria que tomó el poder, y se demuestra claramente la extraordinaria frescura del pensamiento de Babeuf y Buonarroti.

Como era de esperar, la trama terminó mal con la muerte de Babeuf y el exilio de muchos de los otros co-conspiradores, pero lanzó un concepto destinado a perdurar en el tiempo hasta nuestros días, presagio de muchas inconsistencias: Las libertades políticas no son suficientes para alcanzar la igualdad si no están respaldadas por la justicia socialEs decir, a través de instituciones y leyes que combatan la desigualdad que surge en la sociedad a través de las diferencias de ingreso y riqueza generadas por los sistemas económicos. Llevar este concepto al extremo estuvo muy extendido en los movimientos socialistas hasta la Segunda Guerra Mundial, resultando en una polarización negativa entre libertad e igualdad, como si la primera no fueran meros oropeles inútiles en la lucha de los trabajadores contra la explotación y la injusticia, sino una colección de formalismo vacío y falsos principios utilizados por las autoridades para oprimir a los trabajadores. la libertad de marx Es una idea abstracta, base de la alienación, porque oculta a los trabajadores la materialidad de su injusta condición social. El igualitarismo generado por la revolución comunista que abolió la propiedad, prohibió y nacionalizó los medios de producción, trajo también de vuelta una nueva idea de libertad que negaba las formalidades del estado de derecho pero ponía en su lugar el trabajo y la participación en la construcción de un estado socialista. lugar. centro.

De ahí la idea de que incluso la apariencia inclusión Tenía un gran número de seguidores, que la lucha por la libertad o los derechos civiles o por la democracia no pertenecía a los intereses de los trabajadores que debían enfocarse solo en la lucha por la igualdad que solo iban a lograr en el nuevo estado socialista. . el choque entre Bernsteinuno de los líderes del Partido Socialdemócrata Alemán H lenin A principios del siglo XX se trataba precisamente de esto: Para Lenin, la democracia y la libertad eran manifestaciones de una falsa conciencia que engañó al movimiento obrero para que no hiciera una revolución, mientras que para Bernstein eran parte integral de la lucha por la justicia social., sin la cual se deslizarían gradualmente hacia un mundo totalitario. Y esto fue exactamente lo que sucedió en la Unión Soviética o en la China maoísta: la realización violenta de una sociedad igualitaria y la creación de un estado autoritario supuestamente como una herramienta que debía garantizarla contra sus enemigos externos e internos, produjo exactamente lo contrario. : una sociedad de sujetos burocráticos poderosos y opresores sin libertad y sin igualdad.

El fracaso del comunismo nos obligó a repensar la igualdad como parte integral del estado de derecho. Y en 1931 fue Carlos Rosselli En su panfleto socialista liberal para romper el muro de la rígida polaridad entre libertad e igualdad cuando escribió: “El socialismo entendido como un ideal de libertad no para unos pocos sino para muchos, no sólo no contradice al liberalismo, sino que es teóricamente su conclusión lógica, continuación práctica e histórica.” El marxismo, y de nuevo Debemos entender por marxismo una visión estrictamente determinista de la historia, que ha llevado al movimiento obrero a sufrir la iniciativa del oponente, y una derrota sin precedentes… socialismo, el concepto en su aspecto esencial, es la aplicación paulatina entre los hombres de la idea de libertad y justicia: una idea innata que yace, en cierto sentido, sepultada por las culturas de los siglos, en el fondo de todo ser humano; un esfuerzo gradual para asegurar una posibilidad igual para todos los seres humanos de vivir la vida que es la única digna de ese nombre, y sacarlos de la esclavitud de la materia y las necesidades materiales que todavía dominan a la mayoría aún hoy; La posibilidad de desarrollar su personalidad libremente, en una lucha constante por la superación contra los instintos primitivos y animales y contra la corrupción de una civilización tan presa del demonio del éxito y el dinero.

Viene de esta dolorosa meditación nacida en el exilio contra el fascismo Y en estrecha confrontación con el movimiento comunista, la convicción de que el futuro de la igualdad está en la libertad, pero también que el futuro de la libertad no puede existir sin igualdad. Trazó un camino ideal que no sólo permitió restablecer Correccionalsino también para dar una base ideal para el estado de bienestar.

Investigador de historia contemporánea, ha enseñado en las Universidades de Bolonia, Turín y Milán. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Brown (Providence, RI) y en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), Berkeley. Se desempeñó como Director Científico y luego Vicepresidente del Instituto Nacional Ferruccio Bari. Es presidente de REFAT, la Red Internacional para el Estudio del Fascismo, Autoritarismo, Totalitarismo y Transiciones a la Democracia, y de la Fundación PER – Progreso, Europa, Reformas. Su última publicación es Por qué triunfa el fascismo. 1914-1924. Fecha de una década, Milán, Le Meunier, 2022.

alberto dibernardi