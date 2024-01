Bienvenidos a la “Ciudad de Hielo”, que atrae a millones de turistas cada día.

Esta es precisamente la Ciudad de Hielo que cada día recibe a muchos turistas que desean visitar estas sorprendentes esculturas heladas. Definitivamente no debes perdértelo, porque sólo tienes la oportunidad de visitarlo unas cuantas veces al año, si el tiempo lo permite.

Todo lo que necesitas saber sobre esto. Ciudad increible Que cada uno de nosotros deberíamos visitar al menos una vez en la vida. Su belleza es realmente increíble. Se encuentra precisamente en este país del mundo que atrae cada año a millones de visitantes por su enorme belleza.

Bienvenidos a “Ciudad de Hielo”

El castillo de invierno de los sueños de todo niño se encuentra aquí en ciudad de hielo. Hoy te desvelamos algunos datos adicionales sobre él, porque estamos seguros de que te ha llamado la atención y querrás visitarlo al menos una vez en tu vida. Aquí se construyen estructuras de hielo para aprovechar el frío del invierno que permite que todo se congele en estas zonas.

Entre otras cosas, no todo el mundo sabe que estas estructuras se colorean e iluminan durante la noche, lo que proporciona una vista impresionante. Estamos seguros de que ningún niño que haya visitado esta ciudad la ha olvidado jamás. Estamos hablando de un evento único, que no podrás ver en ningún otro lugar del mundo y que se repite cada año, si el clima lo permite. ¿Estás interesado en aprender más sobre esta increíble ciudad que estamos seguros no puedes esperar a visitar? Aquí te revelamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Su nombre es Harbin y está en China.

Hoy nos encontramos en Huyendo, un sitio ubicado en el noreste de China. Son muchas las personas que aman mucho esta ciudad y la visitan sobre todo en el contexto de un evento verdaderamente especial y único en el mundo. Estamos hablando del famoso Festival de Hielo y Nieve, que hace de Harbin un destino turístico verdaderamente popular. En este lugar se utiliza hasta 1 espacio.40 mil metros cuadrados, ubicados sobre el río Songhua, transformando cada año esta ciudad en un sitio completamente congelado.

Esto es posible porque el río se congela en invierno y se congela en todas partes. Esto permite lograrlos Estructuras de hielo Hermosa que es fotografiada por todos. Todos los turistas lo aprovechan cada año, no sólo para deslumbrarse con la inmensa belleza de estas zonas, sino también para practicar deportes como el esquí o el trineo. Harbin es la capital de la provincia de Heilongjiang. Este año habría podido atraer hasta 3,05 millones de visitantes sólo durante los tres días de vacaciones de Año Nuevo.